Tra le uscite manga Star Comics del 19 novembre 2024 troviamo il nuovo numero di My Hero Academia, disponibile anche nell’esclusiva Collabovariant realizzata in sinergia con Panini Comics in occasione di Milano Games Week & Cartoomics.

Inoltre arriva la graphic novel Napoli-New York, adattamento di un manoscritto di Federico Fellini da cui è stato tratto anche il film in uscita di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, oltre che un nuovo volume di Oneira, insieme alla nuova edizione variante del primo volume.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 19 novembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 19 novembre 2024

ADOU n. 8

REAL MUST n.1

di Amano Jaku

€ 7,50

Per il dio Yu-an, alias Ewan, è il momento di fare una scelta. In molti desiderano vederlo uscire dal locale in cui sta esercitando le sue abilità di guaritore. Qualcuno dotato di poteri, con un’aura crudele e profondamente ostile, ha scatenato slanci di violenza… Il tempo è agli sgoccioli e richiede un repentino cambio di programma a partire dal risveglio di una forza micidiale!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 53

DETECTIVE CONAN n.107

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Kaito Kid ha annunciato di voler rubare un’opera del pittore Takeyori Oikawa! Kogoro è stato convocato nella residenza del famoso artista, ma il quadro in questione sparisce all’improvviso dal suo studio e al suo posto viene rinvenuto il cadavere di Haruhito Kanbara, grande paesaggista nonché suocero di Oikawa… Che Kaito Kid abbia davvero commesso un omicidio?

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 31

€ 15,00

Il Torneo Tenkaichi giunge alla sua conclusione: chi sarà infine il campione assoluto di questa edizione senza precedenti?! Intanto il Mago Babidy continua a ordire i suoi malvagi piani per ottenere l’energia necessaria al risveglio del terribile Majin Bu…

GATE n. 19

TECHNO n.336

di Takumi Yanai,Satoru Sao

€ 6,50

Il Gruppo delle Forze Speciali delle Forze di Autodifesa e Delilah si trovano a Tansuka dove, all’interno di una fortezza dell’Impero, è detenuto un cittadino giapponese. L’obiettivo è il suo salvataggio, ma la roccaforte è pesantemente sorvegliata e introdursi all’interno sembra impossibile, pertanto il gruppo decide di utilizzare un piano bizzarro ai limiti della legalità che Itami aveva già adoperato nel corso di un’esercitazione…

MY HERO ACADEMIA n. 40

DRAGON n.317

di Kohei Horikoshi

€ 5,20

PLUS ULTRA!!!

La disperata lotta di Allmight contro All for One continua in un susseguirsi di colpi di scena, non ultimo l’intervento di un inaspettato compagno al fianco dell’ex Simbolo della Pace. Nel frattempo, sugli altri fronti di battaglia, gli Heroes ancora in campo danno fondo a tutte le loro energie per tenere accesa l’ultima, flebile luce della speranza…

MY HERO ACADEMIA n. 40

COLLABOVARIANT

di Kohei Horikoshi

€ 7,00

Panini Comics e Star Comics combinano le loro forze in un team-up senza precedenti: due case editrici e due Maestri indiscussi del manga shonen danno vita a due copertine variant imperdibili: Kohei Horikoshi (My Hero Academia) e Yûki Tabata (Black Clover) si omaggiano a vicenda realizzando due cover d’eccezione.

NAPOLI-NEW YORK

ONE SHOT n.1

di Jean-David Morvan,Ste Tirasso

€ 16,90

UN GRAPHIC NOVEL IMPERDIBILE TRATTO DA UN MANOSCRITTO RITROVATO DELL’INARRIVABILE FEDERICO FELLINI, DA CUI È TRATTO ANCHE IL NUOVO FILM CON PIERFRANCESCO FAVINO, DIRETTO DAL REGISTA PREMIO OSCAR GABRIELE SALVATORES.

Napoli, 1946. In seguito a un violento bombardamento su Napoli, la piccola Celestina, già messa a dura prova da una vita piena di difficoltà, perde la sua casa. Lei e Carmine, uno scugnizzo pieno di risorse, decidono quindi di imbarcarsi in un viaggio straordinario attraverso l’oceano, destinazione New York City.

Là, Celestina spera di trovare sua sorella maggiore, che vive con il marito americano. I due giovani clandestini vengono però scoperti da Joseph Garofalo, il burbero commissario di bordo, e questo incontro cambierà sia il corso del viaggio che quello delle loro vite.

Da un manoscritto dell’immenso regista Federico Fellini e dello sceneggiatore Tullio Pinelli nascono in concomitanza un graphic novel unico, sceneggiato da Jean-David Morvan e disegnato da Ste Tirasso, e il nuovo film del premio Oscar Gabriele Salvatores, una produzione Paco Cinematografica con Pierfrancesco Favino come protagonista.

ONEIRA n. 1

VARIANT COVER EDITION

di Federica Di Meo,Cab

€ 7,50

IL NUOVO MERAVIGLIOSO PROGETTO FIRMATO CAB E FEDERICA DI MEO!

Il volume 1 di Oneira disponibile anche in edizione Variant Cover!

ONEIRA n. 4

EURO n.7

di Federica Di Meo,Cab

€ 6,90

IL NUOVO MERAVIGLIOSO PROGETTO FIRMATO CAB E FEDERICA DI MEO!

In un mondo dove gli incubi prendono vita, Arane Heos appartiene a una Casta incaricata di combatterli, ma nasconde un segreto da proteggere ad ogni costo.

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 3

ACTION n.363

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui,Keita Iijika

€ 6,50

LO SPIN-OFF DEDICATO A UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI RECORD OF RAGNAROK!

Jack e Noah di “Mother Goose” si sono incontrati di nuovo! Grazie alla rivelazione di una verità, il loro passato si incrocia e gli ingranaggi del destino iniziano a muoversi… Inoltre, scendono in campo le Cinque Grandi Organizzazioni che controllano il mondo della malavita, mentre davanti a Jack appare l’uomo dell’Uroboro che ha ucciso Anne!

ULTRAMAN n. 19

ACTION n.364

di Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi

€ 6,50

Profondamente avvilito per essere stato sconfitto dall’alieno Temperor e aver perso Bemular, Shinjiro incontra Arashi, un ex agente della SSSP. La determinazione del ragazzo a combattere come Ultraman inizia a vacillare, perciò Arashi gli confida i pensieri di Hayata, il primo Ultraman. Sconfiggere, proteggere, privare o venire privati di qualcosa… Qual è il senso di dover lottare nonostante le ferite del corpo e dello spirito?

WELCOME TO THE BALLROOM n. 12

MITICO n.306

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Tatara non può prendere parte al Grand Prix di Shizuoka per via del suo problema all’occhio. Decide quindi di visitare il Bres, centro d’allenamento che ospita i migliori ballerini del Giappone, e grazie all’incontro con Kurauchi e Hakamada il suo concetto di “danza” inizia lentamente a mutare…

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 6

GHOST n.226

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Koenma affida una nuova missione a Yusuke e Kuwabara: dovranno salvare Yukina, la “donna dei ghiacci”, rapita per le sue lacrime di cristallo. Gli scontri sembrano procedere speditamente, ma il rivale del combattimento decisivo si rivelerà di un livello completamente diverso…