Blue Giant: unboxing e recensione del film anime musicale in home video

Federico Vascotto 2024-11-12T17:37:26+01:00 SPECIFICHE TECNICHE Numero Dischi: 2 Durata: 119 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese Dolby Atmos Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

Dal manga omonimo di Shinchi Ishizuka vincitore del 62° Shogakukan Manga Award e del 20° Japan Media Arts Festival’s Grand Prize, l’emozionante e avvincente film sui sogni e sulla passione diretto con meastria da Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Death Parade) Blue Giant arriva in Italia direttamente in home video.

Grazie ad Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica abbiamo potuto provare la Ultralimited Edition a tiratura numerata in 1.000 copie. Scopriamola insieme al film.

Blue Giant: poesia anime in musica

La vita di Dai Miyamoto, studente appassionato di basket, viene stravolta quando il giovane assiste per la prima volta a una performance jazz dal vivo. Quella musica lo colpisce talmente nel profondo che decide, su due piedi, di iniziare a suonare il sassofono. Non ha esperienza, nessuna formazione musicale e neanche la più pallida idea di cosa stia affrontando, ma la sua ossessione lo spinge a suonare quello strumento giorno dopo giorno. Basterà la passione per diventare il musicista che sogna di essere?

Un po’ come ha fatto La La Land col live action, Blue Giant porta la musica negli anime, non solo per gli appassionati di jazz e blues. La scrittura e la regia, i primi piani e i dettagli, così delicati con la musica che racconta, arrivano al cuore dello spettatore grazie all’impegno e alla dedizione del protagonista.

Un inedito incrocio tra sport e musica che ci fa conoscere un protagonista solo apparentemente respingente ma che ben presto ci porta dentro ai suoi pensieri e al suo cuore. Le performance potrebbero forse annoiare qualcuno ma rappresentano in realtà proprio il fascino e la peculiarità della pellicola. Soprattutto nel tipo di musica scelto, malinconico, ambientale e pieno di strati da scoprire.

Blue Giant: unboxing e recensione dell’edizione home video

La cura delle Ultralimited Edition di Anime Factory (in questo caso a tiratura numerata 1.000 copie) è oramai cosa nota. Blue Giant però non manca di sorprendere per i contenuti. La qualità audio/video è indubbia e permette di assaporare tutto il fascino della messa in scena musicale al suo massimo.

La confezione è un elegante digipack cartonato contenente moltissimi extra fisici e succosi: il disco Blu-ray del film, 6 Special Cards da Collezione, ben 3 Miniposter e uno Special Booklet esclusivi con interviste e making of della pellicola, schizzi e bozzetti compresi. La vera chicca però è l’altro disco presente, ovvero il CD con la colonna sonora: più che azzeccata e necessaria in questo caso. Al sapore artigianale di una volta, come il film stesso.

L’edizione fa cilecca, come altrettanto spesso capita, nei contenuti speciali digitali presenti nel disco blu-ray: solo teaser, trailer e spot tv. Peccato, ma il cofanetto nel complesso fa dimenticare le mancanze.

CONTENUTI EXTRA

Teaser

Original Preview

Spot TV

Trailer italiano

CONTENUTI SPECIALI:

Cards da collezione

CONTENUTI ESCLUSIVI ULTRALIMITED:

Cofanetto Digipack con artwork esclusivo

Booklet con interviste a cast, staff, approfondimenti, note di produzione e gallery

3 miniposter 30x40cm

CD colonna sonora

6 Special Cards