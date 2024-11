Dragon Ball Daima: svelato un nuovo tipo di fagiolo Senzu

Dragon Ball Daima ha introdotto alcune novità nella storia del franchise shonen. Già dai primi quattro episodi, i fan hanno potuto osservare più da vicino il Reame dei Demoni, scoprire la vera origine dei Namecciani e anche alcuni nuovi aspetti inediti delle Sfere del Drago. Nel quarto e ultimo episodio della serie, Son Goku, Kaioshin e Glorio continuano il loro viaggio attraverso il Reame dei Demoni e si imbattono in qualcosa che i Guerrieri Z non si aspettavano. Si tratta di un nuovo tipo di fagiolo Senzu e ed è diverso da quello che si conosce.

I fagioli Senzu hanno sempre salvato la vita ai Guerrieri Z in tantissime occasioni pericolosissime. Oltre a ripristinare la resistenza di un combattente, mangiare questi fagioli magici può curare quasi ogni ferita e riportare in vita i lottatori da una situazione di quasi morte. Mentre i fagioli Senzu stessi impiegano spesso un po’ di tempo per crescere, di solito provenienti da Karin e Yajirobe, il Reame dei Demoni ha introdotto un nuovo commestibile che potrebbe essere efficace quanto i Senzu, ma è molto più disgustoso.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 7 novembre 2024

Mentre Glorio portava Goku e Kaioshin in un piccolo negozio nel Reame dei Demoni per sostituire il loro aereo rubato, Goku si imbatte in nuovi fagioli noti come “Medi-Bugs”. Questi hanno parecchie caratteristiche in quanto sono eccezionalmente diversi l’uno dall’altro. I “Join Bugs”, ad esempio, consentono agli esseri di mangiarli e fondersi in modo simile alla danza della fusione e/o agli orecchini potara.

I “Revive Bugs” sono l’iterazione dei Medi-Bugs che apparentemente hanno le stesse proprietà dei fagioli Senzu. Quando qualcuno mangia uno di questi insetti, è in grado di ripristinare la propria resistenza e anche di guarire le ferite in modo simile ai Senzu. Sebbene la serie non ha ancora mostrato gli effetti di questi Revive Bugs, Daima sta già preparando il terreno per una battaglia in cui saranno necessari.

Questa ultima puntata ha anche ulteriormente sviluppato le Sfere del Drago dei Reami dei Demoni, anticipando quella che potrebbe essere la più grande battaglia di Dragon Ball Daima. A differenza delle Sfere del Drago della Terra, la dimensione demoniaca ha solo tre Sfere del Drago che devono essere raccolte per esprimere un desiderio. Sfortunatamente, non è affatto facile in quanto le tre sfere sono ben protette. Il Namecciano noto come Neva infatti, ha creato queste sfere disponendo dei Tamagami come difesa.

Fonte – Comicbook