Beastars: il nuovo manga di Paru Itagaki è tra i più volgari dell’anno

Paru Itagaki è famosa per aver scritto e disegnato Beastars, un manga shonen che ha fatto il suo debutto nel 2016 riuscendo a riscuotere rapidamente notorietà per il suo stile artistico espressivo, così come per il suo mondo incredibilmente unico. Infatti i protagonisti della storia di Beastars sono degli animali antropomorfi, di fatti la storia del manga è raccontata attraverso la lente di animali che vivono in una società modernizzata al posto degli umani. Il manga eccelleva nel raccontare una storia di formazione avvincente che sfidava molte lotte comuni che i giovani affrontano quando entrano nell’età adulta.

Beastars ha avuto un successo incredibile, con oltre 7,5 milioni di copie in circolazione al momento della fine della serie, e ha ricevuto uno splendido adattamento anime di Studio Orange. Paru Itagaki ha sperimentato altri tipi di storie, incapsulando di tutto, da un manga autobiografico a una serie shonen ricca di azione a tema Natalizio. La sua ultima serie in arrivo, Ushimitsu Gao, che dovrebbe iniziare a essere serializzata su Champion Cross, potrebbe essere la sua opera più folle finora.

L’ultimo lavoro di Paru Itagaki segue una donna sposata di trentadue anni di nome Megumi Sano che, con un forte senso del soprannaturale, cerca di avere un bambino con suo marito. Una notte, nota quello che sembra essere un fantasma osservarli da un angolo della loro casa e, invece di essere spaventata, è sopraffatta da un senso di vergogna. Da quel momento in poi, il fantasma le fa visita ogni notte e inizia a metterla in uno stato di paralisi del sonno, che, curiosamente, le ricorda la schiavitù, e non in senso negativo.

La serie è classificata come una storia d’amore horror. Il manga è attualmente disponibile su Champion Cross e la serializzazione è iniziata il 16 ottobre 2024.

Questa, ovviamente, non è la prima volta che Itagaki scrive una storia d’amore anticonformista. Una delle sue miniserie più popolari, Drip Drip, segue le vicende di una giovane donna che sanguina dal naso ogni volta che incontra qualcosa che percepisce come sporco. Il che rende la sua vita amorosa intima estremamente difficile. La sua opera più popolare, Beastars, esplora anche molte relazioni romantiche complicate, con molte delle coppie principali della serie che lottano con le loro identità di predatore e preda.

