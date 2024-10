Tra le uscite Planet Manga del 31 ottobre 2024 troviamo tante novità programmate in concomitanza con Lucca Comics & Games, come i cofanetti dedicati a Food Wars (serie che avrà ampio spazio durante la manifestazione toscana anche nella consueta rassegna Foodmetti).

Inoltre tanti nuovi numeri 1: Reborn Rich, Host Club: Amore in Affitto, Tank Chair, Lycoris Recoil e Gokurakugai, oltre al secondo ed ultimo Omnibus di Dragon Head e ad un nuovo volume di Otherside Picnic.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 31 ottobre 2024.

Le uscite Planet Manga del 31 ottobre 2024

Otherside Picnic 12

7,90 €

Il desiderio di Luna Urumi si avvera e Satsuki Uruma compare al cospetto della ragazza e a quello di Sorawo, Toriko e Kozakura. La donna sembra quasi uno spettro dell’Altra Parte e non pare più essere in lei, qualcosa di inquietante brilla nei suoi occhi e la sua sola presenza incute terrore. Come reagirà Toriko davanti alla sua ritrovata amica?

Dragon Head Omnibus 2

45,00 €

LA STRAORDINARIA CONCLUSIONE DEL CAPOLAVORO DI MINETARO MOCHIZUKI!

Cosa ha devastato il Giappone rendendolo una terra di macerie, morti e luoghi inospitali? Nel suo viaggio verso casa e alla ricerca della sua famiglia, Teru Aoki cercherà di trovare una risposta a questa domanda…

Reborn Rich 1

14,90 €

UN SOLO E UNICO OBIETTIVO: LA VENDETTA!

Per il campagnolo Hyeonwoo Yoon, lavorare per la potente Soonyang Corp. era un sogno. Ma, dopo tredici anni di fedele servizio, si è trovato coinvolto in qualcosa più grande di lui e l’azienda lo ripaga commissionando la sua morte. Chi è stato a incastrarlo? In una svolta del destino, Hyeonwoo torna indietro nel tempo e rinasce nel corpo di Dojun Jin, nipote del fondatore dell’impero Soonyang… ora potrà finalmente farsi giustizia!

La serie campione di incassi per l’editore Munpia che è stata un caso in Corea del Sud anche per i rimandi alla storia recente del paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Host Club: Amore in Affitto – Double Edition 1

14,90 €

IL DIVERTIMENTO RADDOPPIA IN QUESTA NUOVA EDIZIONE DEL CAPOLAVORO DI BISCO HATORI

Gli avvenenti membri dell’Host Club intrattengono le studentesse del liceo Ouran con metodi alquanto originali… e decisamente esilaranti! Per ripagare un vaso costosissimo rotto per sbaglio, Haruhi non ha altra scelta che entrare a farne parte… Una pietra miliare dello shojo manga torna finalmente disponibile!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Tank Chair 1

Cut Price

Arashi 51

1,00 €

A VOLTE BISOGNA UCCIDERE PER TORNARE A VIVERE!

Lo spietato killer Nagi Taira rimane ferito da un proiettile intercettato per salvare la sorella minore. Ora è costretto su una sedia a rotelle, ridotto a un vegetale. Si risveglia solo quando qualcosa lo minaccia, innescando il suo istinto omicida… Un manga violento, sofisticato, assurdo e geniale.

La nuova super hit di Kodansha, la casa editrice di L’Attacco dei Giganti e Blue Lock.

Consigliato ai lettori di Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Lycoris Recoil 1

7,00 €

L’ADRENALINICO MANGA D’AZIONE TRATTO DALLA PLURIPREMIATA SERIE ANIME!

Le Lycoris sono giovani agenti in incognito della Direct Attack, un’organizzazione militare segreta che opera per la sicurezza del Giappone. La spietata Takina viene affiancata dalla migliore Lycoris in circolazione, l’esuberante Chisato, convinta sostenitrice dell’uso di proiettili non letali per neutralizzare i nemici. Riuscirà quest’ultima a far breccia nella fredda corazza della nuova compagna?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Gokurakugai 1

5,20 €

COMBATTIMENTI FORSENNATI E MISTERI INTRICATI NELLA NUOVA SUPER HIT DI SHUEISHA!

Nel fervente, oscuro quartiere di Gokurakugai, Alma e Tao accettano ogni tipo d’incarico. Che si tratti di eliminare qualcuno o vedersela con famelici demoni, non si tirano mai indietro… A patto che il compenso sia giusto! Consigliato ai lettori di Jujutsu Kaisen e Demon Slayer!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Food Wars

Cofanetto Deluxe

29,90 €

UNO SHONEN MANGA ENTRATO NELLA STORIA!

La nuova edizione di Food Wars, il più famoso manga dedicato alla cucina e alle folli prove e scontri che gli studenti dell’Accademia Totsuki devono quotidianamente superare! Solo in questo cofanetto i primi 2 numeri in edizione variant limited e non solo… rimarrete a bocca aperta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Food Wars – Cofanetto 1

42,00 €

LA PIÙ DURA E RIGOROSA ACCADEMIA CULINARIA DEL GIAPPONE

Il modo migliore per leggere le avventure dell’aspirante chef Soma Yukihira? Ovviamente il cofanetto speciale che raccoglie i primi sei numeri di Food Wars: quasi milleduecento pagine del celebre manga di cucina in una nuova edizione riveduta e corretta. In omaggio un’esclusiva cartolina disponibile solo con la prima tiratura del cofanetto!

Food Wars – Cofanetto 2

42,00 €

LE QUALIFICAZIONI DELLE SELEZIONI AUTUNNALI SI FANNO… PICCANTI! Tutti i partecipanti stanno facendo del loro meglio per dimostrare ciò di cui sono capaci. Si profila un’accesa battaglia per guadagnare l’accesso alla competizione vera e propria. Continua il manga che ha ispirato l’anime! In omaggio un’esclusiva cartolina disponibile solo con la prima tiratura del cofanetto!

Food Wars – Cofanetto 3

42,00 €

Nel terzo cofanetto di Food Wars, che raccoglie i volumi 13-18, si vivranno due momenti chiave per la storia non solo di Soma Yukihira ma anche dell’intera Accademia Totsuki. Il primo è la proclamazione del vincitore delle selezioni autunnali, il secondo, ancora più importante e sconvolgente… lo scoprirete leggendo le più di 1100 pagine qui raccolte! In omaggio un’esclusiva cartolina disponibile solo con la prima tiratura del cofanetto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Food Wars Calendario 2025

19,90 €

Dodici mesi scanditi dalla serie culto di Yuto Tsukuda e Shun Saeki in cui la cucina non è solo un’arte… è anche un campo di battaglia! Ecco il calendario 2025 dedicato a Food Wars!

Food Wars Calendario 2025 + Food Wars 1 Variant

26,90 €

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Food Wars 1

7,00 €

LA CUCINA NON È SOLO UN’ARTE… È ANCHE UN CAMPO DI BATTAGLIA!

Dal piccolo ristorante familiare all’accademia culinaria più prestigiosa, importante e severa del Giappone. Come se la caverà il giovane Soma Yukihira? Un manga che mixa azione, divertimento e tanti piatti che vi faranno sognare.

Food Wars 6

7,00 €

IL PIATTO PERFETTO

I partecipanti del primo anno per le selezioni autunnali dell’accademia Totsuki sono stati scelti. Soma inizia a prepararsi per il giorno della sfida con il fermo obiettivo di ideare il piatto che potrà assicurargli la vittoria.

Food Wars 7

7,00 €

Le qualificazioni delle selezioni autunnali si fanno… piccanti! Tutti i partecipanti stanno facendo del loro meglio per dimostrare quello di cui sono capaci, e dovranno preparare un piatto a base di curry definitivo. Ha inizio un’accesa battaglia per avere accesso alla competizione vera e propria!

Food Wars 8

7,00 €

I caotici scontri delle qualificazioni per le selezioni autunnali entrano nelle fasi finali, e la sala resta incandescente! Soma si trova a competere con il genio dell’aroma, Hayama, e per lui sarà difficile spuntarla! Inoltre, un capitolo extra sulle vacanze estive prima delle selezioni di un certo personaggio rimasto sfaccendato negli ultimi tempi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Food Wars 9

7,00 €

È iniziata la finale per gli otto migliori concorrenti delle selezioni autunnali! Il primo incontro ci ha mostrato Soma affrontare Alice Nakiri nella preparazione del bento definitivo! Chi la spunterà? E chi saranno i prossimi due sfidanti?

Food Wars 10

7,00 €

Si conclude l’emozionante terzo incontro della fase finale delle selezioni autunnali che vede Hisako Arato e Akira Hayama impegnati a realizzare il miglior hamburger possibile! A seguire, l’ultima battaglia del primo turno, la sfida tra Takumi Aldini e Subaru Mimasaka!

Food Wars 11

7,00 €

Subaru Mimasaka è in grado di copiare alla perfezione lo stile di cucina e le ricette dei suoi avversari. È così che finora ha sempre vinto ogni sfida, ma basterà per sconfiggere Soma?

Food Wars 12

7,00 €

Per la prima volta nella storia della Totsuki, la finalissima delle selezioni autunnali sarà disputata da tre studenti! Soma, Hayama e Kurokiba dovranno sfidarsi cucinando un piatto basato su uno dei più classici cibi dell’autunno, e per questo iniziano a studiare come trovare l’ingrediente migliore e come preparalo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Food Wars 13

7,00 €

Il momento tanto atteso e temuto sta finalmente per arrivare: la giuria è pronta ad annunciare chi sarà il vincitore delle selezioni autunnali! Chi la spunterà tra Soma Yukihira, Food Wars 14

Food Wars 14

7,00 €

Inizia il secondo stage di Soma, questa volta nel nuovo e prestigioso ristorante dello chef Shinomiya, ex alunno dell’accademia Totsuki. Un locale che sta per aprire e dove il giovane studente dovrà cercare di farsi valere in mezzo a professionisti di primo livello!

Food Wars 15

7,00 €

L’Accademica Totsuki organizza un appuntamento speciale tra i migliori studenti del primo anno delle superiori, e quasi tutti i membri del Consiglio dei dieci eletti! Un evento che farà crescere sempre di più dentro Soma il desiderio di affrontare una sfida con l’elite della scuola… una sfida che potrebbe avvenire già nell’imminente festival dell’istituto!

Food Wars 16

7,00 €

Siamo giunti al terzo giorno del Festival del Banchetto Lunare e lo stand di Soma è ancora in perdita! Il giovane cuoco dovrà capire velocemente come attirare i clienti altrimenti non riuscirà a sconfiggere il ristorante cinese di Kuga e rischierà di essere espulso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Food Wars 17

7,00 €

Azami Nakiri, il padre di Erina, ha preso il controllo dell’Accademia Totsuki e comincia a muoversi per rivoluzionare ogni singolo aspetto dell’istituto e delle sue regole e tradizioni. Non tutti sono però d’accordo con questi cambiamenti e c’è chi decide di sfidare apertamente il nuovo regime!

Food Wars 18

7,00 €

Un numero imperdibile! Il destino della Stella Polare verrà deciso con una Food War! A sfidarsi saranno Soma e Etsuya Eizan, nono seggio dei Dieci Eletti e membro della nuova Fondazione Gastronomica Centrale che ora comanda l’Accademia Totsuki!