Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-11-07T22:00:11+01:00 Autori: Shirakaba, Iori Miyazawa, Eita Mizuno Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,50 Brossurato – B/N – Colori Data di pubblicazione: 29/09/2022

Otherside Picnic 1 fin da subito trascina il lettore in un mondo fantastico e complesso, capace di far sognare e anche far riflettere qualsiasi lettore si approcci alle vicende rappresentate all’interno del volume.

La storia vede al centro Sorawo Kamikoshi e Toriko Nishina, due ragazze diametralmente opposte ma dannatamente accomunate sotto alcuni aspetti, soprattutto quello riguardante la conoscenza “dell’altro lato”, la location in cui si ambienta tutta la storia.

Il volume si pone di narrare una storia di genere “yuri” fusa alla pura fantascienza composta da oggetti tecnologici, mostri, creature inquietanti, armatura singolari e via discorrendo. Il tutto è fuso da dialoghi diretti ma allo stesso tempo semplici ed efficaci, e l’autore di certo non cerca la “letteratura” all’interno della sua storia.

Otherside Picnic 1 – L’enigmatico e “controverso” manga di Iori Miyazawa (Recensione)

COSA SUCCEDE DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO? Due ragazze si incontrano in un luogo oltre il nostro immaginario, in una dimensione in cui i mostri sono una realtà e non solo un incubo. Leggende metropolitane e strane creature prendono vita oltre quella soglia, ma Sorawo e Toriko non hanno paura di affrontarle!

Questa è la sinossi ufficiale presente sul sito della Panini, che pone una bellissima edizione della storia alimentando maggiormente la voglia di prendere in mano e sfogliare il volume in questione. Da come avete letto dalla trama la storia pone in questione anche la presenza di creature orripilanti, facenti parte dei nostri peggiori incubi.

La questione è che queste entità si pongono all’infuori del puro immaginario delle protagoniste, e prendono fortemente vita in questa nuova dimensione, dove si alterna la pace profonda e il caos più totale. Infatti l’eterno conflitto della protagonista riguarda proprio questo, insieme all’equilibrio interno sulla questione.

Trattandosi anche di una storia “yuri” l’autore pone al lettore anche un certo sviluppo nel rapporto tra le due protagoniste, ricalcando l’affetto e il sentimento che passo dopo passo si svilupperà tra le due, unite insieme per la conquista di un posto dove tutte le paranoie e le paure si “bloccano” per dare spazio alla calma.

La quiete e il caos generato “dall’altra parte”

Come anticipato questa nuova dimensione presentata all’interno del volume si pone come un’arma a doppio taglio, data l’enorme pace fusa alla dinamicità degli eventi e delle creature presenti al suo interno, pescate dall’autore dalla mitologia giapponese, come vediamo anche verso la fine di questo primo e interessante numero.

Forse qualche personaggio è aspramente stereotipato ma allo stesso tempo il tutto non risulta pesante e il risultato è degno di nota, vista anche l’imponente qualità delle tavole e dei disegni nei suoi particolari, specie nelle creature rappresentate nelle vignette, sempre misteriose, inquietanti e interessanti al posto giusto.

Ottima anche la chiusura e il plot twist a fine volume, che sicuramente spinge a proseguire senza dubbio la lettura; questa è sicuramente un altro punto a favore.