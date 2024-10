Naruto: in arrivo un parco tematico per il 2026?

Naruto è una delle serie shonen di maggior successo mai pubblicate sulla rivista Weekly Shonen Jump. Dopo tanti anni di serializzazione, le avventure del ninja biondo ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo. E tutti i fan della serie saranno entusiasti nello scoprire che ci sarà presto un parco tematico di Naruto, che permetterà ai fan di visitare personalmente il Villaggio della Foglia tra qualche anno.

L’aggiornamento arriva dalla Francia, durante una diretta dal Naruto Shippuden: Symphonic Experience. In occasione di questo grande evento, i presenti hanno scoperto in diretta che il parco a tema Parc Spirou Provence sta creando la sua sezione Naruto e l’area sarà accessibile nel 2026.

Secondo l’aggiornamento, Parc Spirou Provence ha dedicato quasi quattro acri all’area Naruto. Questo nuovo spazio sarà aggiunto al parco a tema nel 2026 e includerà una varietà di attrazioni. Dalle giostre ai ristoranti e ai negozi, Naruto riceverà il trattamento completo da Parc Spirou Provence. E il direttore generale del parco afferma che la disposizione del terreno è stata pianificata con Shueisha.

“È una gioia immensa e un onore per noi dare vita all’universo di Naruto a Spirou Park. Stiamo lavorando a questa incredibile espansione da 4 anni ormai. Gestito a stretto contatto tra il parco, Mediatoon Licensing e i nostri partner giapponesi Shueisha, Studio Pierrot e TV Tokyo, questo progetto ci consentirà di offrire ai visitatori l’esperienza più coinvolgente possibile per un parco a tema“, ha spiegato Herve Lux.

Riguardo il Parc Spirou Provence, la destinazione si trova a Monteux e ha aperto i battenti nel 2018. Il parco è legato a Dupuis, un famoso editore di fumetti, quindi presenta personaggi come i Puffi. Con quasi due milioni di visitatori fino ad oggi, Parc Spirou Provence è una destinazione emergente per i turisti, e il parco a tema di Naruto la renderà ancora più invidiabile.

Questo accordo per il parco a tema ha fatto impazzire i fan, ma vale la pena notare che un parco a tema Naruto esiste già in Giappone, ossia nell’isola di Awaji. Il parco a tema, che si chiama Naruto & Boruto Shinobi-zato, ha una replica in scala della montagna degli Hokage e ricrea persino il parco della Foglia. Da Ichiraku Ramen alla Ninja Academy, il parco ha tutto questo a disposizione.

Oltre a Naruto, queste serie sono diventate molto allettanti per i gestori di parchi a tema. Da Pokémon a One Piece, una serie di accordi per parchi tematici hanno puntato sugli anime negli ultimi dieci anni. Universal Studios Japan ha guidato molti di questi crossover con la sua iniziativa Cool Japan. Da Neon Genesis Evangelion a Detective Conan e Demon Slayer, Universal Studios ha un programma a rotazione per i titoli anime.

Fonte – Comicbook