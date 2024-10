Tra le uscite manga Star Comics del 29 ottobre 2024 troviamo tante novità presentate in occasione di Lucca Comics & Games, spesso anche in edizione Variant: si va dai primi numeri di Versus e Tenkaichi (offerti anche in un bundle speciale) al Christmas Pack di Here You Are e alla Limited Edition Con Box di Yumeochi: Dreaming of Falling For You 1.

Inoltre fanno il proprio esordio anche Willowing, Sleepy Boy ed il volume unico The Reaper and the Waiting. Ma le uscite Star Comics del 29 ottobre 2024 non si limitano ai manga: sotto l’etichetta Astra arrivano due proposte “occidentali” come Blasfamous di Mirka Andolfo e soprattutto l’Hellboy di Mike Mignola, che in occasione del 30° anniversario torna con Il Seme della Distruzione in ben quattro edizioni differenti.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 29 ottobre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 29 ottobre 2024

BLASFAMOUS n. 1

MODERN MASTERS n.5

di Mirka Andolfo

€ 6,90

ARRIVA LA NUOVA COMMEDIA HORROR DALLA STAR INTERNAZIONALE MIRKA ANDOLFO (SWEET PAPRIKA) CHE PONE LA DOMANDA: QUANTI FOLLOWER VALE LA TUA ANIMA?

Arriva la nuova commedia horror dalla star internazionale Mirka Andolfo (SWEET PAPRIKA) che pone la domanda: quanti follower vale la tua anima?

Nel mondo di BLASFAMOUS le popstar sono venerate come divinità e le masse si prostrano adoranti alla nuova generazione di superstar virali. Angeli e demoni prosperano grazie a questa adorazione e festeggiano sotto la luce della ribalta che li rende potenti oltre ogni immaginazione.

Un giorno una nuova stella dal fascino enigmatico inizia a minacciare il trono di Clelia, la regina del pop. Quando i fan iniziano a scarseggiare e l’attenzione del pubblico minaccia di rivolgersi altrove, Clelia e il suo agente demoniaco, Padre Lev, sono costretti a lottare per la supremazia sul palcoscenico della musica e del misticismo. Fin dove possono spingersi per difendere il proprio regno e scoprire il mistero di questa nuova, sensazionale minaccia?

Tra sacro e profano, Mirka Andolfo, già vincitrice dell’Harvey Award, mescola l’urban fantasy mitologico alla American Gods con lo spirito sardonico di The Good Place in questa nuova miniserie dark fantasy, graficamente e narrativamente intensa, ambientata nel mondo sfavillante della musica pop.

BLASFAMOUS n. 1

VARIANT COVER EDITION

MODERN MASTERS n.#

di Mirka Andolfo

€ 8,90

La nuova opera di Mirka Andolfo anche in edizione Variant Cover!

DRAGON BALL SUPER n. 23

di Akira Toriyama,Toyotaro

€ 5,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI!

Il cyborg più forte mai costruito, Cell Max, si attiva! Goku e compagni lo affrontano insieme a Gamma 1 e 2, ma vengono schiacciati dai suoi attacchi. In extremis, Piccolo si trasforma… Scoppierà un’ultrabattaglia tra giganti?!

HELLBOY n. 1

IL SEME DELLA DISTRUZIONE

CLASSICAL US n.1

di John Byrne,Mike Mignola

€ 15,90

UNA NUOVA, FANTASTICA EDIZIONE PER LE STORIE DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ LEGGENDARI DEL FUMETTO OCCIDENTALE.

Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, Hitler volse lo sguardo all’occulto per ottenere un’arma in grado di cambiare le sorti del conflitto in suo favore. In seguito a un rituale proibito, una creatura demoniaca fece il suo ingresso nel mondo… la leggenda del più grande investigatore del paranormale ha inizio! Anni dopo, Hellboy, membro dell’organizzazione americana B.P.R.D., viene inviato a indagare su un mistero dai toni sovrannaturali, incappando nel segreto delle sue stesse origini. La stranezza minaccia di inghiottire il mondo e solo uno strano individuo come Hellboy può salvarlo!

Star Comics presenta il ritorno di HELLBOY in occasione del suo trentesimo anniversario. Si parte con Il Seme della Distruzione, la leggendaria storia d’esordio del personaggio più iconico di Mike Mignola, valso all’autore numerosi premi e in grado di imporsi nella cultura pop mondiale attraverso molteplici media!

HELLBOY n. 1

30 YEARS COLLECTION – IL SEME DELLA DISTRUZIONE

CLASSICAL US n.2

di John Byrne,Mike Mignola

€ 29,00

Edizione celebrativa per il trentesimo compleanno di HELLBOY, in formato cartonato e ricca di contenuti extra.

HELLBOY n. 1

30 YEARS COLLECTION LIMITED EDITION – IL SEME DELLA DISTRUZIONE

CLASSICAL US n.#

di John Byrne,Mike Mignola

€ 59,00

ACQUISTABILE SOLO IN FUMETTERIA!

Edizione limitata a 1000 copie numerate, con speciali nobilitazioni di stampa, per i trent’anni di Hellboy.

HELLBOY n. 1

30 YEARS COLLECTION ULTRA-LIMITED EDITION – IL SEME DELLA DISTRUZIONE

CLASSICAL US n.#

di John Byrne,Mike Mignola

€ 199,00

ACQUISTABILE SOLO TRAMITE MINI-SITO DEDICATO!

Edizione in sole 300 copie numerate, con nobilitazioni di stampa, pagine extra e formato più grande per godere delle spettacolari tavole di Mike Mignola.

HERE U ARE n. 1

CHRISTMAS PACK

QUEER LABEL n.#

di Djun

€ 15,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

IL PRIMO VOLUME DI HERE U ARE IN UNA SPECIALE EDIZIONE VARIANT COVER A TEMA NATALE E L’ESCLUSIVO CALENDARIO 2025!

Yu Yang è uno studente amichevole e sicuro di sé ed è fra i responsabili dell’accoglienza delle nuove matricole del suo campus. Un giorno si ritrova a dare il benvenuto ai nuovi studenti arrivati, fra cui c’è anche Yi Huan, un ragazzo dall’atteggiamento piuttosto schivo, ma che susciterà ben presto il suo interesse… Come si evolverà la relazione fra i due?

Per la prima volta un webcomic cinese arriva finalmente sugli scaffali Star Comics! A grandissima richiesta, uno dei manhua più amati e attesi!

KAIJU No. 8 n. 12

TARGET n.158

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

L’area della Divisione Orientale è sotto attacco da parte di vari kaiju numerati. Narumi e Kikoru sono riusciti ad abbattere i rispettivi avversari, ma Hoshina si trova di fronte il No. 12, la versione perfezionata di cui il No. 10 era il prototipo. Per di più, la Number con cui è equipaggiato non riesce a superare l’ottantatré percento di potenziale bellico liberato… Per il vicecomandante della Terza Unità la situazione si fa davvero dura!

RABBIDS – LUMINYS QUEST n. 2

EURO n.9

di Federica Di Meo,Mr Tan

€ 6,50

La loro nuova tappa, la Città delle Bolle, promette di essere stupefacente sotto molti punti di vista. Ma, per arrivarci, Teo e l’improbabile gruppo dovranno prima sfuggire al loro terrificante inseguitore!

SLEEPY BOY n. 1

EURO n.5

di Marika Herzog

€ 7,50

UNA BELLA DOSE DI CAFFÈ PUÒ PORRE FINE AI NOSTRI PEGGIORI INCUBI?

Anche se sembra un adolescente come tanti, Nate in realtà ha un problema davvero serio: non appena si addormenta, i suoi incubi prendono vita e rischiano di minacciare l’incolumità delle persone! Per proteggere i suoi cari, Nate beve continuamente caffè pur di restare sveglio; ma un giorno, inspiegabilmente, sogno e realtà sembrano fondersi, e nel mondo iniziano ad apparire cose inspiegabili come orologi volanti e creature mostruose. E mentre gli altri esseri umani cominciano a cadere gradualmente in una sorta di sonno comatoso, Nate si accorge con orrore che i suoi incubi non svaniscono anche se lui è sveglio!

SOLO LEVELING n. 19

TOON n.1

di Chugong,DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

I giganti attaccano Tokyo! Il gate di Grado S si è aperto e a nulla sono valsi i tentativi di erigere una barriera magica. Un’orda di giganti è comparsa per seminare caos e distruzione nella capitale. Tutto sembra perduto finché non interviene Jinwoo che, inesorabile, si dirige verso il gate e il suo minaccioso guardiano…

SUZUME n. 3

KAPPA EXTRA n.302

di Denki Amashima,Makoto Shinkai

€ 6,90

DOPO WEATHERING WITH YOU, L’ADATTAMENTO MANGA DEL NUOVO FILM DI MAKOTO SHINKAI, CAMPIONE D’INCASSI NEI CINEMA DI TUTTO IL MONDO!

Durante il loro viaggio attraverso il Giappone per inseguire Daijin e chiudere le porte lungo il cammino, Suzume è costretta a utilizzare Sota, ormai trasformatosi in una pietra di volta, per colpire il verme. Disposta a tutto pur di entrare nell’Altrove e riportare indietro il suo amico, Suzume si dirige verso la sua città natale, nella speranza di trovare un modo per salvarlo…

TENKAICHI n. 1

KAPPA EXTRA n.301

di Kyoutarou Azuma,Yosuke Nakamaru

€ 6,90

I PIÙ GRANDI GUERRIERI DEL GIAPPONE SI SFIDANO IN UN TORNEO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI!

1600, Giappone. Sono passati dieci anni da quando lo shogun Nobunaga Oda ha unificato il paese. Resosi conto di essere vicino alla morte, decide di lasciare la sua eredità a chi, tra i suoi vassalli, gli porterà il lottatore di arti marziali più forte di tutti. I guerrieri più esperti del Sol Levante si sfideranno in un torneo senza esclusione di colpi che decreterà una volta per tutte il campione assoluto e consegnerà lo scettro del potere nelle mani del suo sostenitore… Che il Tenkaichi abbia inizio! Combattimenti all’ultimo sangue ed eroi senza pari in questa serie magistralmente illustrata dal maestro Kyotaro Azuma!

TENKAICHI n. 2

KAPPA EXTRA n.303

di Kyoutarou Azuma,Yosuke Nakamaru

€ 6,90

I PIÙ GRANDI GUERRIERI DEL GIAPPONE SI SFIDANO IN UN TORNEO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI!

Il primo incontro della “guerra per procura per la conquista del paese”, che vede schierati il “nio di diamante” Honda Tadakatsu e il “talento dormiente” Miyamoto Musashi giunge a un incredibile finale che riscriverà la storia! Intanto si preparano a scendere in campo i successivi sfidanti: Fuma Kotaro, una ninja dalle straordinarie capacità, a capo del famigerato clan dei Fuma, e Toda Seigen, un anziano e indomito spadaccino diventato ancora più forte da quando ha perso la vista…

THE REAPER AND THE WAITING

TOON UP! n.1

di January Sun

€ 9,90

IN COLLABORAZIONE CON JUNDO, L’EMOZIONANTE BOYS’ LOVE DALLE TINTE ACQUERELLO FIRMATO JAYESSART, CHE HA INCANTATO I LETTORI DI WEBTOON!

Un Mietitore e un’anima misteriosa che lo segue ovunque. Un mistero da risolvere. Tristi ricordi andati perduti. Cosa sarà successo fra loro due? Star Comics presenta, in collaborazione con Jundo, l’edizione cartacea dell’emozionante webcomic di Jayessart, una delle autrici più popolari della piattaforma WEBTOON! Un delicato Boys’ Love dalle tinte acquerello che toccherà i vostri cuori.

THE SECRET OF SCARECROW n. 2

EURO n.8

di Gin Zarbo

€ 7,50

SIETE PRONTI A LASCIARVI STREGARE DAI SEGRETI E MISTERI DI SCARECROW?

Un regno lontano è flagellato dalla piaga dei Crow, mostri carnivori che terrorizzano la popolazione. Si racconta che gli unici in grado di opporsi ai Crowsiano i leggendari guerrieri Scarecrow, ma per molti si tratta solo di un mito privo di fondamento. La principessa Engell, tuttavia, è convinta che gli Scarecrow esistono e per amore della sua gente s’incammina in un viaggio per trovarne uno che possa prestare soccorso al suo popolo.

VERSUS n. 1

DRAGON n.315

di bose,Kyoutarou Azuma,ONE

€ 6,90

FANTASCIENZA E FANTASY SI SCONTRANO NELLO SCHIANTO DEFINITIVO DEL MULTIVERSO

Dopo l’invasione della Terra da parte dei demoni, per centinaia d’anni gli esseri umani sono dovuti sottostare alla tirannia del Grande Re dei Demoni e dei suoi quarantasette sottoposti. Ora, per porre fine a quest’epoca di terrore, quarantasette eroi sono stati scelti in tutto il mondo per combattere l’esercito demoniaco. Comincia così la loro disperata operazione per salvare il destino dell’umanità! Dalla mente geniale di ONE (One Punch Man e Mob Psycho 100) e dall’arte del talentuoso Kyotaro Azuma (Tenkaichi), una sorprendente serie fantasy ricca di azione!

Che l’epico scontro fra eroi e demoni abbia inizio!

VERSUS n. 1

VARIANT COVER EDITION

DRAGON VARIANT n.315

di bose,Kyoutarou Azuma,ONE

€ 7,90

Il primo volume della serie sarà disponibile anche in una fantastica edizione speciale con una Variant Cover.

BUNDLE VERSUS N. 1 + TENKAICHI N. 1

CON 2 ILLUSTRATION CARD

DRAGON BUNDLE n.315

di bose,Kyoutarou Azuma,ONE,Yosuke Nakamaru

€ 12,90

DUE TITOLI DI PURO ACTION, DISEGNATI ENTRAMBI DA KYOTARO AZUMA, DISPONIBILI IN UN BUNDLE IMPERDIBILE!

In occasione dell’uscita di Versus e Tenkaichi, i rispettivi primi volumi delle serie saranno disponibili insieme in una speciale edizione Bundle, che conterrà anche due esclusive illustration card!

WILLOWING n. 1

EURO n.6

di Francesca Siviero

€ 7,90

DAL TALENTO DELLA MANGAKA ITALIANA FRANCESCA SIVIERO, UN’APPASSIONANTE MINI SERIE DARK-FANTASY DAI CONTORNI BL!

In un mondo alternativo dai contorni steampunk, Keith è un ex romanziere di successo e ora hikikomori dopo essere sprofondato in un baratro di depressione e crisi creativa. Grazie all’impegno amorevole della sua editor, Keith riesce a ritrovare la luce dopo essere entrato in contatto con un’immagine che si dice rappresenti Willowing, una fantomatica oasi naturale che si narra essere la fonte della civiltà umana. Keith avverte come una sorta di richiamo, e si mette in viaggio alla ricerca di questo luogo leggendario e, con esso, dell’ispirazione perduta. Finisce così a Cypre, recondita località rurale vicino alla posizione dove si dice sorgesse Willowing, e lì viene accolto dal vivace Tye, il giovane che vive coi genitori nella casa dove si troverà a soggiornare. Da sempre confinato in quel luogo sperduto, Tye freme dalla voglia di conoscere il mondo, e le perlustrazioni di Keith sembrano l’occasione perfetta per vivere un’avventura. Ma perché Tye sembra conoscere fin troppe cose riguardo a Willowing? E quali saranno le conseguenze dell’incontro apparentemente casuale fra lui e Keith?

Dal talento della mangaka italiana Francesco Siviero, un’appassionante mini serie dark-fantasy dai contorni BL!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 43

TURN OVER n.284

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Dopo aver assunto l’aspetto di un drago, Jaeha è sparito davanti agli occhi di Yona e gli altri. Mentre la situazione è ancora confusa, all’interno dell’accampamento del Regno di Koka i soldati si sentono osservati…

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 1

DERE n.13

di Ryoma Kitada

€ 6,50

COSA FARESTI SE POTESSI RIVIVERE L’ADOLESCENZA?

Tsutomu Chono è un solitario studente universitario pieno di rimpianti legati all’epoca delle superiori. Mentre le sue giornate trascorrono vuote, entra casualmente in possesso di un bizzarro manga che ha il potere di catapultarlo proprio in quel periodo all’interno di sogni estremamente realistici. Inizia così per lui una nuova vita studentesca in compagnia di ragazze con cui non aveva mai avuto a che fare… Si alza il sipario su una divertente e bollente commedia romantica “da sogno”!

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 1

LIMITED EDITION CON BOX

DERE n.#

di Ryoma Kitada

€ 11,50

Il primo numero è disponibile anche in una speciale edizione limitata con allegato un cofanetto per raccogliere i quattro volumi della serie completa!

