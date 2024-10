Jujutsu Kaisen 271 e il cameo inaspettato

Nel capitolo finale di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha sorpreso tutti con un’apparizione inaspettata di uno dei personaggi più odiati dai fan, che è tornato a fare un ultimo colpo di scena. La serie ha portato alla conclusione molti dei suoi fili narrativi, ma questo cameo ha aggiunto una nota sorprendente per chi pensava che il nemico fosse ormai sconfitto e dimenticato.

Un Ritorno Inaspettato

Il capitolo finale offre ai lettori un’ultima scena ambientata in una sorta di aldilà, dove ritroviamo uno dei più famigerati antagonisti della serie: Mahito. Questo villain, che aveva seminato distruzione durante l’Arco dell’Incidente di Shibuya, appare nuovamente, non per combattere, ma per porre delle domande esistenziali su sé stesso e il suo destino. Sebbene Mahito sia stato ucciso, il suo ritorno in questa scena ha un impatto forte, poiché ci permette di riflettere su come i nemici della serie non siano solo dei malvagi monodimensionali, ma creature che, anche nella sconfitta, cercano una sorta di comprensione.

In questo spazio oltre la vita, Mahito incontra Sukuna, il Re delle Maledizioni, e i due scambiano una conversazione che, a sorpresa, esplora la vera natura delle loro azioni e del potere. Mahito pone a Sukuna una domanda che è centrale per la sua esistenza: “Hai vissuto davvero secondo la tua vera natura o ti sei solo vendicato di coloro che ti hanno disprezzato?”

Sebbene Mahito sia stato uno dei personaggi più odiati della serie, il suo cameo finale rivela una profonda insoddisfazione interiore, dimostrando come non abbia mai trovato una vera pace, nemmeno dopo la sua morte. Questo lo lascia intrappolato in un ciclo di odio e frustrazione, incapace di accettare la realtà o di cambiare.

Con questo cameo, Akutami chiude simbolicamente l’arco narrativo di Mahito, riportandolo alla ribalta per un’ultima volta, ma non per creare ulteriore caos. Invece, Mahito viene presentato come una figura tragica, incapace di lasciar andare il suo risentimento. È una scelta audace per un capitolo finale, che si concentra meno sull’azione e più su riflessioni tematiche legate al potere, alla vendetta e alla possibilità di redenzione.

Con Jujutsu Kaisen giunto alla conclusione, l’attenzione si sposta ora sull’anime e sulla tanto attesa terza stagione, che tratterà del Culling Game. La prossima fase della storia promette grandi scontri tra i maledetti e un focus sui protagonisti sopravvissuti all’Incidente di Shibuya. Anche se Mahito non sarà presente nella terza stagione, il suo cameo finale nella serie manga lascerà sicuramente un segno nei fan, che continueranno a discutere del suo impatto e delle sue ultime parole.

Fonte Comic book