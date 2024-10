Tra le uscite DC targate Panini del 3 ottobre 2024 troviamo la riproposta in volume del ciclo Superman: Camelot Cade, un classico moderno firmato da Kurt Busiek e dal compianto Carlos Pacheco.

Inoltre arriva la DC Limited Collector’s Edition di JLA: A League of One, la graphic novel incentrata su Wonder Woman illustrata da Christopher Moeller, l’Omnibus con tutta la serie di Grayson di Tom King, la conclusione della seminale gestione di Stormwatch di Warren Ellis e l’ultimo volume della riproposta della run originale di Fables, accompagnato dal primo volume dello spin-off Fairest.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 3 ottobre 2024.

Le uscite DC Panini del 3 ottobre 2024

Superman: Camelot Cade

DC Evergreen

31,00 €

Contiene: Superman (1939) #654/659, #662/664, #667, Superman Annual (1960) #13 (I)

Un gioiello moderno dell’Uomo d’Acciaio, realizzato da Kurt Busiek e dal compianto Carlos Pacheco.

Nel futuro, l’umanità è stata annientata e il responsabile è… Superman?!

Nel presente, messo di fronte a un dilemma morale impossibile, Clark Kent dovrà decidere se smettere di aiutare il suo pianeta adottivo o rischiare di condannarlo!

Una lettura fondamentale per conoscere e apprezzare l’Azzurrone, realizzato dal team creativo di Avengers Forever.

Stormwatch di Warren Ellis 2

Evolvi o Muori

DC Evergreen

37,00 €

Contiene: Stormwatch (1993) #48/50, Stormwatch (1997) #1/11

Si conclude lo storico ciclo di Warren Ellis su Stormwatch!

La nuova formazione è alle strette quando l’America mette al bando Stormwatch.

Una pericolosa ondata di bioterrorismo minaccia di spazzare via l’umanità!

Il futuro del mondo è nelle mani di Stormwatch Nero!

JLA: A League of One

DC Limited Collector’s Edition

25,00 €

Contiene: JLA: A League of One (2000) #1

La Justice League è condannata alla distruzione totale da un’antica profezia e solo Wonder Woman può salvarla!

Una delle avventure più epiche della lunga vita editoriale di Diana!

Draghi, esseri mitologici, magia, tecnologia e gli eroi della JLA, tutti insieme, in una storia incredibilmente spettacolare!

Un’opera maestosa, scritta e illustrata da Christopher Moeller, l’apprezzatissimo copertinista di Lucifer!

Grayson: La Superspia

DC Omnibus

80,00 €

Contiene: Secret Origins (2014) #8 (I), Grayson (2014) #1/20, Grayson Annual (2014) #1/3, DC Sneak Peek: Grayson (2015) #1, Grayson: Futures End (2015) #1, Robin War (2016) #1/2, Nightwing: Rebirth (2016) #1

Dick Grayson è morto… o almeno questo è ciò che Batman vuole farci credere!

Ora che i suoi avversari non lo considerano più una minaccia, l’ex Robin sta per infiltrarsi in Spyral, una pericolosa organizzazione che conosce le identità e i segreti di tutti i supereroi!

Dick saprà sabotarla dall’interno e compiere i sacrifici che il suo nuovo ruolo di spia richiede?

Torna in un unico volume la serie che ha consacrato il talento del pluripremiato sceneggiatore Tom King (Mister Miracle) agli occhi del grande pubblico!

Fables 22

Addio

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Fables (2002) #150

Fables, uno dei titoli Vertigo più importanti degli anni Duemila, si conclude con uno splendido volume che raccoglie l’ultimo numero della serie originale!

Luca Wolf, il re dei mostri, è tornato a New York ed è pronto a prendere parte al conflitto fra Bianca Neve e Rosa Rossa… ma il Lupo Cattivo delle Fiabe riuscirà davvero a contrastare sua moglie?

E quale sarà il destino di personaggi chiave come Pinocchio, Geppetto, i cuccioli e tanti altri?

Disegni di artisti del calibro di Neal Adams, Michael Allred e Terry Dodson!

Fables Special – Fairest 1

La Bella Risvegliata

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Fairest (2012) #1/7

Alcune delle protagoniste più carismatiche di Fables, l’incredibile serie di Bill Willingham che ha reinventato i protagonisti delle fiabe per il pubblico contemporaneo, tornano in uno spin-off disegnato da Phil Jimenez!

Rosa Spina ha compiuto un enorme sacrificio. Per consentire la sconfitta dell’Avversario nei territori imperiali, è piombata in un sonno che potrebbe non avere mai fine.

Ma cosa succederà quando Alì Babà tenterà di risvegliarla?

Lilah Sturges racconta una storia dai toni noir che coinvolge Lamia, una conturbante femme fatale!