Le uscite targate Panini Comics del 26 settembre 2024 consistono due uscite legate a Star Wars. La prima è il terzo e conclusivo volume della serie antologica Storie dall’Iperspazio, serie pubblicata negli stati uniti da Dark Horse e diretta ad un target più ampio, di tutte le età.

La seconda è il 41° numero della collana mensile dedicata a L’Alta Repubblica, il 9° dell’attuale terza fase (contraddistinta dal logo su sfondo nero), la fase conclusiva che sfocierà nella storia conclusiva Fear of the Jedi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 26 settembre.

Le uscite Panini Comics del 26 settembre 2024

Star Wars: l’Alta Repubblica 9

Star Wars: L’Alta Repubblica 41

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #5

La ricerca ha portato Keeve Trennis al cospetto del suo ex Maestro Skeer, ma la felicità nello scoprire che è vivo lascia presto il posto a un duello di spade laser! Keeve si potrà fidare della Nihil rinnegata Lourna Dee quando ne avrà davvero bisogno?

Star Wars – Storie dall’Iperspazio 3

Luce e Ombre

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Star Wars: Hyperspace Stories (2023) #9/12, Hyperspace Stories Jaxxon Annual 2023

Il volume conclusivo della serie di Star Wars per tutte le età! Nell’Orlo Esterno, Jedi come Quinlan Vos, Yoda e Mace Windu lottano per arginare il fuoco crescente delle Guerre dei Cloni, mentre i cloni del Bad Batch combattono per restare in vita! Sulla luna boscosa di Endor, invece, gli eroi dell’Alleanza Ribelle ripensano al loro più grande trionfo. Infine Jaxxon, il più grande coniglio verde della galassia, sarà inviato in una speciale missione diplomatica.