One Piece 1127: il manga riporta i fan indietro nel tempo

Dopo la fine dell’arco di Egghead, il manga di One Piece ha ufficialmente dato il via all’arco narrativo di Elbaf. E la nuova avventura inizia con Rufy e i suoi compagni persi in una nuova area misteriosa. Il nuovo capitolo della serie ha regalato ai fan un grande salto indietro nel tempo alla ciurma originale. One Piece si trova nella saga finale del manga di Eiichiro Oda, e Rufy e i pirati di Cappello di Paglia hanno vissuto molte avventure insieme da quando tutto è iniziato.

Il manga inizia con la saga dell’East Blue che ha presentato Rufy a Zoro, Nami, Usopp e Sanji, e da allora i fan hanno amato vederli combattere insieme e conoscere nuovi compagni. Ma sembra che il gruppo principale sia stato separato da tutti gli altri prima del loro arrivo a Elbaf. Il nuovo arco narrativo ha avuto un inizio misterioso, poiché la ciurma principale di Cappello di Paglia si trova ora in una zona pericolosa piena di animali enormi, e Nami chiude il cerchio quando chiede aiuto ai membri principali.

Il capitolo 1127 di One Piece inizia subito dopo che Nami si sveglia in un misterioso castello. Si scopre che si tratta del castello di Bigstein, e Nami non ha idea di come ci sia arrivata. Dopo essere stata attaccata dalle api giganti, chiede espressamente aiuto ai suoi compagni. Chiamando Rufy, Zoro, Sanji e “persino Usopp”, questo rappresenta un divertente ritorno al passato, quando la ciurma era costituita da cinque componenti.

La navigatrice incontra subito Usopp ed entrambi cominciano a credere che stanno avendo delle allucinazioni per via dell’alcolico bevuto a bordo della nave dei Giganti. E dopo aver scoperto che non è così, intervengono in loro soccorso Ruffy, Zoro e Sanji.

Con One Piece che da’ il via all’arco di Elbaf, il resto della ciurma è stato precedentemente mostrato ancora in mare. E come i fan sanno bene, non passerà molto tempo prima che Rufy e gli altri creino problemi, coinvolgendo tutto il resto della ciurma prima che Elbaf possa iniziare ufficialmente.

Con Elbaf che è stata anticipato come un luogo leggendario sin dalla saga di East Blue, il nucleo della ciurma di Cappello di Paglia che è la prima ad arrivare apparentemente sull’isola chiude il cerchio. Questo gruppo ha aspettato di arrivare in questo posto per molto tempo, e ora potranno essenzialmente goderselo un po’ prima che le cose precipitino nel caos come sempre accade.

Fonte – Comicbook