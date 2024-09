Sakamoto Days: il manga introduce un nuovo personaggio psichico

Sakamoto Days ha dato il via a un nuovo arco narrativo nel manga e gli ultimi momenti del nuovo capitolo hanno reso le cose più intriganti introducendo finalmente un nuovo utilizzatore di abilità psichiche nella serie. Sakamoto Days sta preparando tutti i fan ad un nuovo scontro che vedrà da un lato l’Associazione di Assassini del Giappone e dall’altro Taro Sakamoto. I protagonisti hanno infatti iniziato ad allenarsi per essere pronti ad affrontare i loro avversari più forti di sempre. Ma come Taro e gli altri hanno rapidamente capito negli ultimi capitoli, non possono tutti allenarsi allo stesso modo poiché hanno abilità e competenze diverse da sviluppare.

In precedenza, Sakamoto Days ha visto Shin e Heisuke lavorare con Kindaka sulle loro abilità, ma senza riscontrare miglioramenti. Perché mentre Shin ha abilità fisiche che potrebbero reggere il confronto con gli assassini più letali, il suo vero vantaggio sugli altri è la capacità di leggere la mente. Questa capacità, tuttavia, non gli permette di essere performante sul piano fisico, così Shin ha capito che il modo migliore per allenarsi è trovare qualcuno che possa insegnargli come usare meglio i suoi poteri. Ed ecco che il manga presenta una sensitiva che può fare proprio questo, ma si trova intrappolata nel profondo della prigione dell’Associazione degli Assassini.

Si tratta di una cartomante e la sua accuratezza è del 100 % e per questo quasi tutte le decisioni dell’Associazione degli Assassini sono passate da questa cartomante. Solo poche persone all’interno dell’organizzazione conoscono la cartomante, che è stata sostanzialmente tradita.

Questo perché la cartomante ha sbagliato diverse volte a leggere il futuro sulle alle mosse di Kei Uzuki, così l’Associazione ha sospettato che stesse tramando alle loro spalle. Per questa ragione si è ritrovata rinchiusa in una prigione speciale per gli assassini dell’Associazione che violano i regolamenti. È una prigione posta nelle profondità di un castello, e i livelli più bassi ospitano i prigionieri più pericolosi. Quindi il capitolo 181 di Sakamoto Days vede Shin e Heisuke fingersi membri dell’Associazione degli Assassini per attraversare la prigione ed entrare in contatto con questa cartomante. Gli ultimi momenti del capitolo rivelano l’aspetto di questo personaggio ed è una giovane ragazza di nome Atari.

Affermando che il suo “principe dall’armatura splendente” è in arrivo e che le sue previsioni non falliscono mai, è ora chiaro che probabilmente sta parlando di Shin.

Fonte – Comicbook