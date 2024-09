One Piece: Im debutta nell’anime e rivela la sua voce

L’anime di One Piece è tornato con un nuovo episodio, che ha puntato i riflettori su quello che ad oggi è il personaggio più misterioso della serie. Stiamo parlando di colui che siede sul trono vuoto e al cui cospetto si inchinano i Cinque Astri di Saggezza, Im. Quindi nonostante controlli il Governo Mondiale, Im è rimasto in silenzio dal giorno in cui è apparso. Ora, tutto è cambiato grazie all’anime, con questo personaggio potente e misterioso che ha svelato ai fan la sua voce a dir poco terrificante.

Tutto è accaduto questo fine settimana, con l’anime di One Piece che continua l’arco di Egghead. Uno dei Cinque Astri, Saturn, si dirige con un numero enorme di navi della Marina sull’isola del futuro. E poco dopo parte un flashback che spiega come è avvenuto l’ordine. La scena in questione mostra Im parlare e dire una sola parola: “Lily“.

Ascoltando la voce, è impossibile dire se Im sia un uomo o una donna. Molti fan di One Piece speravano di scoprire il sesso di Im proprio attraverso il doppiatore di questo personaggio nell’anime. Tuttavia, il team di Toei Animation non ha sciolto questo dubbio dato che Im non sembra né un uomo né una donna. Quello che è certo è che la sua voce è inquietante.

Anche se non sarebbe comunque determinante per capire il sesso di questo personaggio, l’anime non ha rivelato l’attore o attrice che lo doppia. I titoli di coda indicano “???” dove ci sarebbe dovuto essere il nome dell’attore del personaggio. E questa è una novità per la serie. One Piece sta facendo il possibile per mantenere segreti i dettagli su Im e i fan sono impazienti di scoprire molto di più su questo personaggio. Oda ha sicuramente grandi progetti in cantiere per questo personaggio sia nel manga che nell’anime.

Dopotutto, Im è un personaggio relativamente nuovo nella serie di Oda, ma il suo impatto è già enorme. Questa figura del Governo Mondiale siede su un trono che tutti credono sia vuoto da secoli. Dietro ai Draghi Celesti e i Cinque Astri, vi è Im che tira le fila e non abbiamo idea di quale sia il suo obiettivo.

Fonte – Comicbook