One Piece: Kuma vs Saturn in questa clip fan-made

L’arco narrativo attualmente in corso di One Piece ha rivelato tantissimi colpi scena e solo negli ultimi capitoli Oda ha dato libero sfogo ai combattimenti. L’arco di Egghead si è principalmente concentrato sulla rivelazione di alcuni eventi del passato di determinati personaggi e su chiarimenti di situazioni rimaste nell’ombra.

Tra le altre rivelazioni che sicuramente rappresentano al meglio l’arco di Egghead, è l’approfondimento di Kuma e del suo inaspettato forte legame con Bonney. Si tratta di un ex schiavo dei nobili mondiali e membro della Flotta dei sette prima del suo scioglimento. In passato è stato un comandante dell’Armata rivoluzionaria, poi il re di Sorbet e infine un pirata. Quando ha debuttato in One Piece, era considerato un nemico molto potente e temibile ma con gli ultimi capitoli di One Piece i fan hanno scoperto un personaggio dalla personalità estremamente buona e altruista, il cui desiderio era quello di donare a più gente possibile sollievo, pace e conforto. Era visto come un punto di riferimento da tutti, ma la sua vita cambia completamente quando comincia a prendersi cura di Bonney.

Si tratta della figlia di Ginny, che aveva conosciuto durante gli anni di schiavitù, con la quale aveva un rapporto molto stretto. La donna in questione perde la vita per via di una malattia incurabile che trasmette a Bonney. Quindi Kuma viaggia in lungo e in largo per trovare una cura, che trova conoscendo Vegapunk. Ma per sostenere le spese mediche, Orso accetta di prendere parte ai suoi esperimenti per ripagare il debito che aveva nei suoi confronti. Per via del suo sangue dei Bucanieri e la sua imponente fisicità e resistenza, Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza gli aveva imposto che alla fine doveva diventare un cyborg o altrimenti non avrebbe mai acconsentito a guarire Bonney.

Quindi Bonney guarisce ma senza suo padre, o almeno fino ai capitoli più recenti del manga. Infatti proprio quando Bonney stava per essere uccisa da Saturn, Kuma riesce ad agire di sua spontanea volontà salvando sua figlia e soprattutto scagliando un pugno devastante ai danni di Saturn. Come spesso accade, i fan si dilettano con la realizzazione di alcune clip non ancora adattate in anime. E in questo caso condividiamo il momento più incredibile del capitolo 1104 di One Piece.

Cool Kuma vs Laturn animation. pic.twitter.com/yR5OLoUc9r — ONE PIECE FANATIC (@OPFANATIC2024) February 6, 2024