Jujutsu Kaisen sta affrettando il finale del manga?

Jujutsu Kaisen è giunto al suo arco finale e, mentre i fan si preparano a salutare Yuji Itadori e il mondo dei Jujutsu sorcerer, cresce il dibattito su come la serie di Gege Akutami stia gestendo la sua conclusione. Con il manga che si chiuderà entro la fine di questo mese, molti lettori percepiscono una fretta nel ritmo degli ultimi capitoli. Tuttavia, una visione più approfondita suggerisce che Akutami stia prendendo il suo tempo per chiudere le trame principali in modo intenzionale, anche se non convenzionale.

Un Finale Che Sembra Troppo Rapido?

Negli ultimi mesi, Jujutsu Kaisen si è concentrato sull’Arco dello Scontro di Shinjuku, dove Yuji Itadori, Satoru Gojo, e altri combattenti hanno affrontato Sukuna, il Re delle Maledizioni. L’annuncio di quest’estate, che ha rivelato come questo fosse l’arco finale della serie, ha colto di sorpresa molti fan, specialmente perché l’informazione è giunta senza un preavviso sufficiente per prepararli a questa chiusura improvvisa.

Il ritmo serrato degli ultimi capitoli ha fatto sembrare che la serie stesse affrettando gli eventi verso la fine. La narrazione è stata caratterizzata da un susseguirsi continuo di battaglie intense: l’Incidente di Shibuya si è collegato direttamente al Gioco di Sterminio, che a sua volta ha condotto al drammatico Scontro di Shinjuku. Sembrava che ci fossero ancora molti eventi da esplorare e personaggi da sviluppare, ma l’annuncio che questo arco sarebbe stato l’ultimo ha reso tutto più frenetico e ha creato l’impressione di un epilogo improvviso.

Il Capitolo 268 ha segnato la fine del combattimento contro Sukuna, e per molti lettori è stato un colpo di scena inaspettato. Dopo una lunga serie di scontri durissimi, la morte di Sukuna è arrivata in modo rapido, quasi anticlimatico. Malgrado le potenti tecniche e i colpi diretti subiti dal Re delle Maledizioni, è stato il “Resonance” di Nobara a siglare la sua sconfitta, lasciando una sensazione di accelerazione narrativa. Tuttavia, considerando il danno accumulato da Sukuna nel corso del combattimento, questa conclusione non è del tutto irragionevole. Il colpo finale, infatti, può essere visto come un culmine coerente di una battaglia estenuante che ha portato ogni personaggio al limite delle proprie capacità.

Analisi Critica del Finale: Una Chiusura Adeguata?

Da un punto di vista critico, la scelta di Akutami di concludere Jujutsu Kaisen in questo modo presenta aspetti sia positivi che negativi. Da un lato, l’accelerazione del finale può sembrare una mossa azzardata, soprattutto per una serie che ha investito tanto tempo nello sviluppo dei personaggi e nella costruzione di archi narrativi complessi. Alcuni fan potrebbero sentirsi delusi dal fatto che molte domande rimangano senza risposta o che i personaggi non abbiano avuto l’opportunità di evolversi ulteriormente prima della conclusione.

D’altra parte, la decisione di Akutami di non dilungarsi potrebbe essere vista come un tentativo di evitare il rischio di un prolungamento artificioso della trama. Nel mondo dei manga, dove alcune serie sono spesso allungate oltre il loro punto naturale di chiusura, la scelta di chiudere Jujutsu Kaisen nel momento in cui la storia raggiunge il suo picco drammatico potrebbe essere considerata coraggiosa. Akutami sembra preferire una conclusione che, sebbene rapida, rimanga fedele all’energia e all’imprevedibilità che ha caratterizzato l’intera serie.

Akutami abbia preso una decisione rischiosa ma in qualche modo necessaria. Il ritmo rapido del finale può lasciare con l’amaro in bocca, ma la volontà dell’autore di non prolungare la storia per il semplice gusto di farlo dimostra una comprensione acuta dei limiti della narrazione. Jujutsu Kaisen è una serie che ha sempre giocato con il concetto di sorpresa e di sovvertimento delle aspettative. L’idea di una fine repentina, quasi brutale, riflette la natura caotica e imprevedibile del mondo che Akutami ha creato.

Tuttavia, avrei preferito un po’ più di spazio per sviluppare ulteriormente alcuni archi narrativi secondari e dare ai personaggi minori una conclusione più soddisfacente. Alcuni momenti chiave sembrano affrettati, e la morte di Sukuna, seppur coerente, appare meno epica di quanto ci si sarebbe aspettato per un antagonista di tale calibro. Forse, un’anticipazione più chiara di questo finale avrebbe aiutato i fan a prepararsi meglio.

Mentre Jujutsu Kaisen si avvicina alla sua conclusione, resta evidente che Akutami ha voluto mantenere fede alla natura intensa e dinamica della serie. Anche se l’epilogo potrebbe non soddisfare tutti i lettori, rimane comunque un finale audace che rispetta l’essenza della storia. È una conclusione che, nel bene e nel male, lascerà un segno indelebile nella mente dei fan.

Fonte Comic book