The Fall Guy: l’omaggio di David Leitch agli stuntman in home video

Numero Dischi: 2 Durata: 124 minuti (Extra esclusi) Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p UHD/HDR10 @23.98PsF 2.39:1 Widescreen; Blu-ray: 1080p @23.98PsF 2.39:1 Widescreen Formato Audio: Blu-ray UHD: Dolby Atmos / Italiano, Francese, Spagnolo 7.1 Dolby Digital Plus / Ceco 5.1 Dolby Digital Plus; Blu-ray: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Francese 7.1 Dolby Digital Plus Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Ceco Sottotitoli: Italiano, Inglese non udenti + vari

Universal Pictures Home Entertainment e Plaion Pictures portano in home video, insieme ad Atomica Bionda (tratto dall’omonimo graphic novel) per la prima volta in 4K Steelbook, anche The Fall Guy. Entrambi i film sono diretti dallo stesso regista David Leitch che ha iniziato la propria carriera come stuntman per poi esordire alla regia con il primo John Wick accanto a Chad Stahelski.

La sua passione per i fumetti non è un mistero, né a livello visivo né di contenuti: ha diretto infatti anche il secondo Deadpool. Vediamo insieme nel dettaglio l’edizione home video insieme a quella di Atomica Bionda per completare la vostra collezione del cineasta.

The Fall Guy, il film

The Fall Guy è ispirato alla serie televisiva omonima di successo degli anni ’80, da noi intitolata Professione pericolo creata da Glen A. Larson. Nel cast oltre a Ryan Gosling e Emily Blunt anche Hannah Waddingham, Winston Duke e Stephanie Hsu. Scritto da Drew Pearce, sceneggiatore di Hobbs & Shaw, il film è stato realizzato da un team di produzione composto da Kelly McCormick e David Leitch (Bullet Train, Violent Night, Nobody) e dalla loro società 87North Productions; da Gosling e dalla sua società di produzione Entertainment 360; da Guymon Casady (Game of Thrones, Steve Jobs). La colonna sonora è di Back Lot Music con le musiche del compositore Dominic Lewis. L’album contiene anche una cover di I Was Made for Lovin’ You dei Kiss realizzata da Youngblud e una cover di Unknown Stuntman di Lee Major realizzata da Blake Shelton.

Colt Seavers (Ryan Gosling) è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita. Ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro.

Sarà pronto a essere l’eroe? La spietata produttrice del film (Hannah Waddingham) tenta di mantenere segreta la notizia della scomparsa della star Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson). Colt si cimenta nei suoi stunt più acrobatici mentre cerca (con scarso successo) di rientrare nelle grazie di Jody (Emily Blunt). Ma quando il mistero attorno alla sparizione della star si infittisce, Colt si troverà invischiato in un sinistro complotto che lo spingerà sull’orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato.

Leitch riesce a mescolare giallo classico con colpo di scena, commedia romantica, film d’azione tutto in un unico titolo, per intrattenere al meglio gli spettatori. Pur con qualche sbavatura e qualche caratterizzazione dei personaggi claudicante, è un film da vedere e rivedere. Un ottimo intrattenimento per gli appassionati del grande (meta)cinema in un’edizione altrettanto spettacolare.

The Fall Guy, l’edizione home video

La Steelbook Limited Edition 4K/Blu-ray contiene oltre un’ora di contenuti speciali mai visti prima, tra cui la spiegazione da parte dei registi di cinque diversi stunt del film. Inoltre contiene anche un dietro le quinte delle riprese in Australia con il cast e la troupe, che permetterà agli spettatori di dare un’occhiata dall’interno all’adattamento dalla serie tv anni ’80 al film degli anni 2020. Interessanti, accattivanti, ricchissimi.

A livello estetico la Steelbook lascia senza fiato: argentata e con effetto lucente, è curata e cool proprio i suoi coraggiosi protagonisti. Anche a livello di audio/video l’edizione è ottima e permette di vivere un’esperienza cinematografica anche a causa, proprio come Atomica Bionda e apprezzare lo sforzo produttivo del film. I contenuti extra presenti partono da Papere, Riprese alternative e Commento audio del regista e della produttrice Kelly McCormick.

Astuzie sulle acrobazie: analisi dell’azione. Cinque video mozzafiato mostrano in dettaglio i design meticolosi, l’accurata preparazione e l’esecuzione sorprendente delle acrobazie che sfidano la morte nel film. Ecco le cinque sequenze: Salto/Urto laterale del camioncino: lo stuntman Logan Holladay regala agli spettatori una visuale in prima persona di un incredibile stunt in cui lancia un autocarro su una strada affollata della città.

Il bidone dell’immondizia. Sul ponte del porto di Sydney con Ryan Gosling e gli stuntman che fanno surf su una porta scivolosa, fanno a pugni in un cestino roteante e lottano con un cane da guardia. Inseguimento in barca. Un ritorno al passato con una classica acrobazia di salto con la barca, senza l’ausilio del green screen, completa di un’impressionante esplosione che illumina l’acqua intorno all’iconica Sydney Opera House. Salto con l’auto. Forse l’acrobazia più pericolosa del film: una corsa a tutta velocità in un veicolo truccato che finisce in un salto da cardiopalma attraverso un’enorme distesa. Caduta dall’alto. Troy Brown, figlio del leggendario stuntman Bob Brown, segue le orme del padre con una caduta dall’alto da un elicottero come solo la loro famiglia sa fare.

Non è finita qui. In Realizzare un capolavoro del metacinema il team di registi e il cast portano gli spettatori dietro le quinte in Australia per dare uno sguardo al making of della pellicola. In Come infrangere un record mondiale la controfigura di Gosling Logan Holladay e la squadra di stuntman realizzano un incidente con un cannone che batte il Guinness World Record. in Caos al nightclub il coordinatore dei combattimenti Sunny Sun e la controfigura Justin Eaton si avventurano dietro la macchina da presa per coreografare una battaglia a colpi di bottiglie tra Colt Seavers e gli scagnozzi di Doone.

L’arte di fare lo stuntman è un approfondimento sulla controfigura Ben Jenkin, un uomo disposto a farsi incendiare, a farsi investire da un’auto e a prendersi rischi per far apparire un singolo personaggio come un eroe. In Girare Metalstorm il finto film-nel-film della regista interpretata dalla Blunt, i cowboy si scontrano con gli alieni nella realizzazione dello stesso. Infine in Innamorarsi dello stuntman l’atleta professionista di parkour e influencer Bob Reese ricrea le acrobazie del film, tra cui il tuffo con l’ascensore a forbice, il Kong Vault e una caduta dell’alto mozzafiato.