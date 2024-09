House of the Dragon 2: data e dettagli dell’uscita home video

Il regno della Casa Targaryen continua: Warner Bros. Discovery Home Entertainment presenta la serie targata HBO Original House of the Dragon 2.

Dopo il successo senza precedenti della prima stagione, che ha conquistato i cuori e l’immaginazione di tutto il mondo, quest’ultima saga promette ancora più dramma, intrighi… e draghi! L’uscita include tutti gli otto episodi della seconda stagione completa del fenomeno della HBO. Inoltre più di un’ora di contenuti speciali, tra cui due featurette inedite ed esclusive, oltre alle versioni extended “Dentro l’episodio” di ciascuno degli 8 episodi della seconda stagione.

House of the Dragon 2: La seconda stagione completa sarà acquistabile in 4K Ultra HD Standard Edition, Blu-ray e DVD a partire dal 21 novembre 2024, online e in store, presso i principali rivenditori. Già disponibile in pre-order su tutti i principali store digitali.

Basata sulla saga Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la serie, ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, racconta la storia della Casa Targaryen. Dopo l’incoronazione di Re Aegon II e la morte del figlio della Regina Rhaenyra, la Casa è divisa in due.

Nel King’s Landing, Aegon II governa dal Trono di Ferro, sostenuto da Alicent e dal Consiglio Verde, sotto la protezione del più grande drago di Westeros. Dal suo esilio a Roccia del Drago, la regina Rhaenyra e il suo Consiglio Nero valutano la loro prossima mossa. La guerra civile incombe, mentre entrambe le fazioni cercano il sostegno delle grandi casate del Continente Occidentale, ammassando eserciti e draghi. Sta per iniziare la cosiddetta Danza dei Draghi. Nello specifico il romanzo originario è Fuoco e Sangue di Martin e la serie è stata già rinnovata per una terza stagione, in onda nel 2026.

Nella seconda stagione il cast è composto da Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban e Jefferson Hall. Tra gli interpreti troviamo anche Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor e Vincent Regan.

Il Co-Creator/produttore esecutivo è George R.R. Martin; il Co-Creator/Showrunner/ produttore esecutivo è Ryan Condal; i produttori esecutivi sono Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis.

I contenuti extra comprenderanno due featurette inedite:

Family Tree – (TRT 05:12) I legami familiari di Westerosi possono creare confusione. Questo aiuterà gli spettatori a tenere traccia dei complessi e vasti rami di Casa Targaryen.

Divided Kingdoms (TRT 09:05) Unisciti al co-creator, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal, al cast e alla troupe mentre ci regalano una panoramica della Seconda Stagione e un’anticipazione della prossima guerra.