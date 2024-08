Silent Knight Returns: Babbo Natale torna a Gotham

La DC Comics ha rivelato di non aver ancora finito con avere in programma una sorpresa per Natale: la serie sequel Batman – Santa Claus: Silent Knight Returns è in arrivo nelle fumetterie per le festività natalizie. Realizzata da Jeff Parker e Lukas Ketner, la miniserie di cinque numeri uscirà settimanalmente tra il 27 novembre e il 25 dicembre. La serie precedente, Silent Knight, era stata lanciata la prima settimana di dicembre nel 2023.

Babbo Natale viene in aiuto degli eroi del DCU nel sequel del crossover-evento che avete chiesto nella letterina! E dovete essere stati molto buoni perché un mix invernale dei personaggi più selvaggi della DC arriva questa volta per affrontare un nemico potente… il Cavaliere Silenzioso!

Nei cinque numeri di Batman – Santa Claus: Silent Knight Returns, gli orrori infestano la stagione natalizia mentre i corpi prosciugati dalla vita disseminano la campagna, ognuno segnato da uno strano simbolo. La Justice League risponde, ma è una trappola! Gli eroi vengono trascinati via dal nostro mondo, ma non prima che Batman aiuti Robin a fuggire. Ora Damian Wayne deve cercare Zatanna e l’unico e solo Babbo Natale se vuole salvare i suoi amici e la sua famiglia.

Jeff Parker è davvero entusiasta di tornare a lavorare su un soggetto così curioso:

“Sono rimasto sbalordito da quanto sia stata accolta la serie SILENT KNIGHT dello scorso anno, i lettori hanno risposto davvero bene al fatto che ci siamo lanciati in una storia di Babbo Natale del mito norreno nel DCU. Abbiamo seguito la vecchia tradizione di raccontare storie di fantasmi a Natale (ricordate la battuta di ‘It’s the Most Wonderful Time of the Year’?). Poi mi è stato chiesto se volevo farne un’altra e avere un numero in più? Quello è stato il Capodanno felice.

Una volta che Lukas ha iniziato a lavorare su SILENT KNIGHT RETURNS, le nostre caselle di posta elettronica sono andate in tilt con tavole migliori di quanto si potesse immaginare. Il Bat Office ci ha fatto partire bene e in anticipo, così abbiamo avuto quel raro tempo di pianificazione per costruire davvero la storia e creare un cattivo inquietante e spaventoso. Mostri fantastici, luoghi esotici: vi piaceranno i dettagli intelligenti che Lukas inserisce, e vi ricompenseranno con più letture”.