Hunter x Hunter: il manga rivela la cover del volume 38

Hunter x Hunter tornerà a ottobre di quest’anno con il volume 38 e adesso tutti i fan potranno finalmente guardarne la cover del manga. È un periodo di grandi cambiamenti nelle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, poiché le grandi serie di successo stanno giungendo al termine e altre stanno facendo il loro atteso ritorno. Hunter x Hunter è in pausa dal 2022, il periodo di pausa più lungo nella storia della serie, e ora Yoshihiro Togashi tornerà ufficialmente sugli scaffali con un nuovo volume.

Il volume in questione di Hunter x Hunter sarà rilasciato in Giappone a partire dal ottobre, prima del ritorno completo del manga sulla rivista Shonen Jump. Durante lo speciale livestream Jump Press di Shueisha di oggi, è stata svelata anche la cover del volume 38. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【MANGA】: HUNTER x HUNTER Volume 38 Cover! The manga will resume in Weekly Shonen Jump on October 7. ✨More: https://t.co/yPPBgSpXpy pic.twitter.com/0pUGepsm6x — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 19, 2024

Come si può vedere, Togashi è tornato a dedicarsi a Gon Freecss, che è assente nelle pagine del manga da diversi anni.

Durante il livestream di Jump Press, Shueisha ha anche annunciato che Hunter x Hunter tornerà sulla rivista Weekly Shonen Jump con nuovi capitoli a partire dal 7 ottobre. Deve ancora essere rivelato quanti nuovi capitoli saranno presenti in questo prossimo aggiornamento (dato che l’ultimo ritorno di Togashi dalla pausa contava dieci capitoli. Inoltre è stato confermato che la serie manga non tornerà su base settimanale e avrà invece un suo programma. È qualcosa che Shueisha aveva menzionato prima di tornare in pausa nel 2022.

Il dipartimento editoriale di Shueisha ha condiviso il seguente messaggio quando è andato in pausa nel 2022: “Grazie per aver letto Hunter x Hunter. Per quanto riguarda la pubblicazione del manga, dal capitolo 401 e successivi, abbiamo discusso con Togashi delle sue condizioni di salute. Di conseguenza, abbiamo deciso di pubblicare il manga in un formato diverso dalla serializzazione settimanale. Togashi continuerà a scrivere i capitoli successivi e il dipartimento editoriale continuerà a supportarlo fino al completamento del manga. Date e metodi di pubblicazione specifici saranno annunciati nei numeri futuri di Weekly Shonen Jump. Grazie per il vostro continuo supporto a Hunter x Hunter“.

Fonte – Comicbook