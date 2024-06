Hiro Mashima vorrebbe realizzare più manga

Nel mondo del manga, pochi creatori sono prolifici come Hiro Mashima. L’artista, che ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’90, è un vero e proprio pilastro nel suo campo. Per decenni, Mashima ha realizzato una serie di successi, da Rave Master a Fairy Tail fino a Edens Zero. Con nuovi progetti in arrivo, Mashima continua a essere molto attivo e sembra intenzionato a produrre ancora più manga in futuro.

L’aggiornamento arriva direttamente da Mashima stesso, che recentemente ha concluso Edens Zero. In occasione del finale, Kodansha ha pubblicato un’intervista con l’artista per celebrare questo traguardo. Durante l’intervista, Mashima ha parlato dei suoi obiettivi professionali, affermando che continuerà a creare manga fino a raggiungere un determinato scopo.

“È solo un desiderio! Ogni volta che inizio un nuovo lavoro penso: ‘Forse questa volta sarà un successo’. Dopo tutto, Fairy Tail occupa un posto così importante nel mio cuore, e ho questo desiderio di superarlo. Sento che devo creare nuovi manga,” ha condiviso l’artista.

È chiaro che Mashima non è ancora soddisfatto del suo lascito, il che è sorprendente da considerare. Fino ad oggi, l’artista ha pubblicato otto serie complete, e Fairy Tail ha generato due spin-off. Questo senza contare le miniserie e il suo lavoro sui videogiochi. Più recentemente, l’artista ha fatto notizia per il suo lavoro sul gioco Farmagia, che a sua volta sta diventando un anime.

Con la conclusione di Edens Zero, Mashima sta concentrando tutte le sue energie su Dead Rock, ma non passerà molto tempo prima che un’altra storia catturi la sua attenzione. Non si sa cosa farà l’artista nei prossimi anni mentre cerca di superare Fairy Tail. Quindi, se non conoscete ancora il suo lavoro, è meglio iniziare a studiare. Mashima è qui per rimanere.

Come recuperare le opere di Mashima

Se avete bisogno di aggiornamenti sulle opere di Mashima, non preoccupatevi! Kodansha ha curato la pubblicazione delle serie di Mashima fino ad oggi, e potete trovarle pubblicate anche in Italia. Per quanto riguarda gli anime, serie come Fairy Tail e Edens Zero sono disponibili su piattaforme come Crunchyroll e Netflix. Il prossimo mese, Fairy Tail tornerà in televisione con un sequel anime, quindi assicuratevi di seguire Fairy Tail: 100 Years Quest.

