One Piece – Netflix 2: ecco le nuove entrate nel cast

Netflix’s One Piece è in un momento di grande fermento questa settimana, con la produzione della seconda stagione ormai avviata. Se non lo sapessi, la serie ha debuttato lo scorso anno con una solida prima stagione e ora è in lavorazione la seconda. Oggi sono stati rivelati nuovi aggiornamenti sul casting di One Piece e abbiamo scoperto chi interpreterà personaggi come Smoker.

L’aggiornamento arriva direttamente da Netflix, che ha confermato che la seconda stagione di One Piece è attualmente in fase di riprese. Smoker sarà interpretato da Callum Kerr, mentre il ruolo di Tashigi è stato affidato a Julie Rehwald. Per quanto riguarda gli altri nuovi membri del cast, Rob Colletti si unirà alla serie nel ruolo di Wapol e Ty Keogh interpreterà Dalton.

Annunci di casting

Questi annunci non sono i primi che abbiamo ricevuto per One Piece. Questa settimana, Netflix ha rilasciato una serie di aggiornamenti sul casting per creare aspettativa intorno al ritorno della produzione di One Piece. Ecco le ultime aggiunte al cast della serie:

Daniel Lasker – Mr. 9

Camrus Johnson – Mr. 5

Jazzara Jaslyn – Miss Valentine

David Dastmalchian – Mr. 3

Clive Russell – Crocus

Werner Coetser – Sorry

Brendan Murray – Brogy

Naturalmente, il cast principale della prima stagione di One Piece tornerà anche nella seconda, mentre i pirati di Cappello di Paglia continueranno il loro viaggio. Negli ultimi tempi, gli attori Inaki Godoy e Mackenyu sono stati avvistati dai fan in Sudafrica, e diversi stuntman hanno postato foto dal set. Con i nuovi membri del cast a bordo per la seconda stagione, la serie di Netflix su One Piece continua a crescere giorno dopo giorno, e i fan sono impazienti di vedere cosa offrirà la serie con il suo ritorno.

Fonte Comic Book