Ranma 1/2 tornerà con un nuovo anime

Ranma 1/2 è un manga shōnen scritto e disegnato dalla regina dei manga, ossia l’intramontabile Rumiko Takahashi. Il manga ha debuttato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal 1987 al 1996.

È passato del tempo dall’ultima volta che il mondo ha visto Ranma 1/2 debuttare sul piccolo schermo, ma le cose stanno per cambiare. Infatti, la serie di successo di Rumiko Takahashi si sta preparando per un altro anime inaspettato. Ed è tutto vero, Ranma 1/2 tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie anime, annunciata sulla scia del finale di Urusei Yatsura. E i fan sono pronti a vedere la commedia romantica avventurosa prendere vita ancora una volta.

Come si può vedere tutto di seguito, è stato rilasciato un teaser trailer di Ranma 1/2. E il team di Takahashi ha confermato che si tratterà di un revival in lavorazione. Finora sappiamo molto poco del nuovo progetto, ma questo revival potrebbe benissimo seguire le orme di Urusei Yatsura. Dopotutto, quest’ultima serie ha visto lo sviluppo di un reboot dell’anime nel 2022. La serie è tornata dopo 41 anni dalla prima stagione della serie anime di Urusei Yatsura, e il revival è diventato un rapido successo.

Ora tutti gli occhi sono puntati su Ranma 1/2 mentre il suo nuovo anime è già in fase di sviluppo. Per coloro che non hanno familiarità con la serie in questione, Takahashi ha lavorato a Ranma 1/2 nel 1987, fino al 1996. Lo studio di animazione Dean, aveva realizzato una serie anime di Ranma 1/2 dal 1989 al 1992. Da allora, non è mai tornata sul piccolo schermo, tranne per uno speciale televisivo live-action del 2011.

Gli eventi della serie ruotano intorno a Ranma Saotome, ossia un giovane karateka caduto nelle Sorgenti Maledette di Jusenkyo assieme al padre durante una sessione di allenamento. Questo tragico avvenimento gli ha permesso di trasformarsi in ragazza a contatto con l’acqua fredda. Invece il padre Genma si trasforma in un panda. In Giappone, Soun Tendo, amico di vecchia data di Genma, informa le sue tre figlie che una di loro dovrà sposare un certo Ranma per assicurare il futuro del dojo Tendo. Ma quando in casa Tendo arrivano un panda e una ragazza, Soun crede che Ranma sia in realtà una donna e sviene. Akane però sembra iniziare con il piede giusto con Ranma trasformazta in ragazza, finché il suo segreto viene scoperto più tardi dalla stessa Akane.

