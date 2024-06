Demon Slayer 4: sinossi ufficiale del finale di stagione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato quest’anno sul piccolo schermo con la quarta stagione. Tuttavia si tratta di quella più corta di sempre proprio perché adatta gli eventi dell’arco più breve del manga. E la quarta stagione sta per concludersi, infatti l’anime ha rivelato i primi dettagli del grande finale. La stagione 4 di Demon Slayer è andato in onda questa primavera adattando l’arco dell’allenamento degli Hashira della serie manga disegnata da Koyoharu Gotoge.

E poiché Si tratta dell’arco più breve del manga, questa stagione anime ha aggiunto molto nuovo materiale per mostrare approfondire ogni Pilastro prima dei combattimenti finali contro Muzan Kibutsuji. Ma ora è il momento di vedere come andrà a finire tutto questo.

L’arco dell’addestramento degli Hashira di Demon Slayer terminerà ufficialmente con il prossimo episodio. E l’anime ha rivelato il primo sguardo a ciò che accadrà nel finale. Oltre a una sinossi ufficiale, i primi aggiornamenti arrivano con una nuova foto che vede Tanjiro spaventato. Ed è chiaro che tutto questo sarà un passaggio esplosivo verso le battaglie finali che arriveranno nel futuro dell’anime. Intitolato “I Pilastri uniti“, il sito web anticipa minacciosamente il finale con una sinossi che riportiamo di seguito:

“In una notte tranquilla e illuminata dalla luna, Kagaya incontra finalmente Muzan Kibutsuji, che appare nella residenza di Ubuyashiki“.

L’episodio sarà presentato in anteprima su Crunchyroll domenica 30 giugno e avrà una durata estesa di 60 minuti. Questo finale porterà tutto a termine mentre Muzan si prepara a fare la sua mossa su Ubuyashiki e cercare Nezuko per ottenere il suo vero obiettivo.

Al momento non ci sono informazioni o dettagli su quali saranno i piani per il futuro dell’anime di Demon Slayer. Ma probabilmente verrà rivelato non appena la quarta stagione giungerà al termine. Attualmente circolano voci secondo cui l’anime si concluderà con una trilogia di film che affronterà i combattimenti finali contro Muzan. Ma non è ancora stato confermato se sarà così. C’è molto materiale su cui lavorare sia per i film che per una eventuale quinta stagione, quindi non resta che attendere ulteriori novità.

Fonte – Comicbook