Black Butler: annunciata una pausa indefinita del manga

Black Butler è uno dei migliori manga shonen mai pubblicati da Square Enix in termini di vendita e di seguito. Pubblicato sulla rivista shōnen Monthly GFantasy dal 2006, il manga in questione è tutt’ora in corso ed è scritto e disegnato da Yana Taboso. Nonostante siano passati quasi due decenni ormai, la mangaka è ancora uno dei migliori di Square Enix e, nel corso degli anni, ha affinato la sua arte fino al limite. In questi giorni, tutti gli occhi sono puntati su Taboso poiché il suo 20° anniversario nel settore è alle porte. Ma la mangaka ha annunciato che Black Butler andrà in pausa indefinita in preparazione della sua saga finale.

La confessione arriva dalla stessa Taboso, che scrive una lettera ai fan. In questo modo conferma che Black Butler andrà incontro ad una lunga pausa, che le permetterà di pianificare la saga finale del manga.

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 20 giugno 2024

“A tutti coloro che supportano Black Butler, grazie mille per il sostegno. In questo momento, mi prenderò una pausa più lunga del solito. Nel 2024, saranno passati 20 anni dal mio debutto. Sono stata in grado di lavorare senza gravi malattie o pause per tutto questo tempo grazie al vostro supporto. Durante questa pausa, mentre mi prenderò cura di me stessa, mi preparerò per il climax di Black Butler. Mi scuso con tutti coloro che attendono con ansia la sua serializzazione mensile. Tornerò in ottima forma, quindi vi sarei grata se mi aspetterete ancora un po’ per il mio ritorno” ha condiviso Taboso con i fan.

Inoltre Square Enix ha confermato tutto questo, ma il manga prima o poi tornerà. Toboso si è guadagnata una meritata pausa dopo aver lavorato per 20 anni consecutivi. Nonostante qualche pausa qua e là, Taboso è stata assolutamente coerente con le sue pubblicazioni.

Gli eventi della serie shonen si concentrano su Sebastian Michaelis, il maggiordomo dell’antica e potente casata londinese dei Phantomhive. Indossa sempre un frac nero e miscela con grazia il più forte tè rosso del mondo. Egli può vantare qualità come una perfetta istruzione, le buone maniere, la conoscenza delle arti marziali ed altri talenti in qualsiasi altro settore immaginabile, oltre ad una natura non propriamente umana. Questi è però costretto ad accondiscendere alle esigenze di un padroncino di 12 anni, Ciel Phantomhive, al quale, comunque, dimostra sempre fedeltà assoluta. Ben presto la comparsa di tragici ed inaspettati eventi, porterà a scoprire lentamente i segreti di questo intrigante ed insolito duo.

Fonte – Comicbook