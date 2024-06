One Piece 1117: Vegapunk svela il segreto della D, o quasi

One Piece nel corso dei suoi lunghi anni di serializzazione ha presentato ai fan tantissime sfide, momenti avvincenti e anche drammatici. Eiichiro Oda ha dimostrato di essere versatile nel raccontare la storia del viaggio di Rufy e dei suoi compagni, ciascuno con i propri sogni da realizzare. E mentre il manga si trova nella fase conclusiva della sua serializzazione, il capitolo più recente di One Piece ha dato continuità alla situazione legata a Vegapunk.

Lo scienziato più intelligente del mondo di One Piece, infatti, è rimasto ferito apparentemente mortalmente, e questo ha scatenato una registrazione che si sarebbe avviata e sarebbe stata trasmessa in tutto il mondo. Lo scienziato ha prima rivelato quello che è riuscito a capire dalle ricerche proibite dal Governo, sul Secolo del Grande Vuoto. E si scopre che il mondo sarà sommerso dalle acque. Ma nella maggior parte dei casi sono solo teorie, anche se trattandosi di Vegapunk ci si può fidare.

Successivamente ha anche parlato del Secolo del Grande Vuoto e di come Joy Boy sia considerato il primo pirata dell’intera storia. Mentre la registrazione prosegue e gli Astri di Saggezza fanno di tutto per fermarla, lo scienziato arriva probabilmente al punto più interessante di tuti gli argomenti da lui toccati. Stiamo parlando del famoso mistero della D. nonché uno dei più importanti di One Piece.

Conosciuta come la volontà della D., questa lega tutti i personaggi della serie shonen che presentano la D. in mezzo al loro nome. Anche se il significato della D. è ancora avvolto dal mistero, sembra che tutti coloro che la possiedono abbiano una grande forza di volontà e fiducia nei loro sogni. Di solito, molti di essi si ritrovano protagonisti di avvenimenti importanti.

E proprio quando Vegapunk stava per rivelare qualcosa per la prima volta in assoluto, intervengono gli Astri di Saggezza e distruggono il Gigante di Ferro. Purtroppo era al suo interno che era presente il transponder snail che trasmetteva la registrazione di Vegapunk, come York aveva comunicato. La registrazione viene interrotta quando Vegapunk dice “A tutti coloro che sono sparsi per il mondo che portano il nome della D, tra di voi c’è…“. Quindi pare che bisognerà ancora attendere prima di scoprire il segreto della volontà della D.