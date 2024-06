One Piece debutta ufficialmente nella Sfera di Las Vegas

One Piece, la popolare serie manga e anime creata da Eiichiro Oda, festeggia quest’anno il suo 25° anniversario e per l’occasione ha preso d’assalto Las Vegas con uno spettacolo mozzafiato sulla famosa Las Vegas Sphere.

Lo show, che dura una settimana, presenta la ciurma di Cappello di Paglia al completo, con una serie di scene tratte dall’anime che vanno dall’arco di East Blue agli episodi più recenti. Il tutto culmina con un’immagine di Luffy in forma Gear Fifth e il logo del 25° anniversario della serie

Ma lo spettacolo sulla Las Vegas Sphere non è l’unico modo per celebrare l’anniversario di One Piece nella città del peccato. I fan possono anche visitare il One Piece Cafe, aperto da oltre un mese e diventato subito una meta imperdibile per gli appassionati di anime. Qui è possibile gustare alcune delle ricette del cuoco della ciurma, Sanji, e poi dirigersi verso la Las Vegas Strip per ammirare lo spettacolo serale sulla Sphere.

Se non siete ancora familiari con One Piece, non c’è momento migliore per iniziare a guardare l’anime, disponibile su Netflix e Crunchyroll con gli episodi aggiornati. La serie segue le avventure di Monkey D. Luffy e della sua ciurma di pirati mentre cercano di trovare il tesoro più grande del mondo, il One Piece, e diventare i re dei pirati.

Con una trama avvincente, personaggi indimenticabili e un’animazione di alta qualità, One Piece è diventato un fenomeno globale amato da milioni di fan in tutto il mondo. In occasione del 25° anniversario, sono stati organizzati numerosi eventi e iniziative in tutto il mondo, tra cui mostre, concerti e collaborazioni con altri brand.

Insomma, One Piece è una serie che ha saputo resistere alla prova del tempo e che continua a emozionare e appassionare i fan di tutte le età. Se ancora non l’avete scoperta, non perdete l’occasione di farlo: potreste rimanere sorpresi dalla forza e dalla profondità di questa storia di pirati, amicizia e avventura.

Fonte Comic Book