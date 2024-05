Tra le uscite manga Star Comics del 28 maggio 2024 si segnala l’esordio di Se i Gatti Scomparissero dal Mondo, l’adattamento in 4 volumi firmati da Rose Yukinoshita del romanzo di Genki Kawamura.

Inoltre i nuovi volumi dei tanti successi come Aria the Masterpiece, Gachiakuta, Marriagetoxin, Blue Box e tanti altri.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 28 maggio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 28 maggio 2024

ARIA THE MASTERPIECE n. 4

di Kozue Amano

€ 6,50

UN CLASSICO MANGA IN UNA PREZIOSA NUOVA EDIZIONE. L’ANNUNCIO PIÙ APPREZZATO A COMICON 2023!

Le stagioni si susseguono e per Akari arriva il secondo autunno da quando è approdata su Aqua, nonché il momento di indossare l’uniforme invernale! Stavolta è il signor postino ad aver bisogno del suo aiuto, e la nostra Undine scoprirà l’ufficio postale di Cannaregio, la sensazione che si prova a tenere in mano una lettera cartacea e l’odore dell’inchiostro… Tra dolci canzoni e nuove emozioni, proseguono le giornate di Akari sui canali di Neo Venezia!

BLUE BOX n. 9

UP n.235

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Il ritiro autunnale è iniziato e Taiki è pronto ad allenarsi duramente, anche se fa fatica a concentrarsi perché non riesce a smettere di pensare a Chinatsu e Hina. Da una parte la senpai che tanto ammira, dall’altra la sua migliore amica innamorata di lui… Ma l’ultima sera del ritiro, mentre gli altri si riuniscono tutti intorno al fuoco, Taiki e Hina rimangono da soli…

GACHIAKUTA n. 6

JANKU n.6

di Hideyoshi Andou,Kei Urana

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Amo, la misteriosa ragazza che vive in una zona proibita, mette alle strette i Ripulitori confondendoli e manipolandoli uno dopo l’altro grazie ai poteri del suo jinki. Sarà solo merito degli attacchi di Tamzy e dell’incantesimo di Lemlin se, alla fine, riusciranno ad avere la meglio. Una volta conclusosi lo scontro, la giovane comincerà a parlare loro della persona che è in grado di viaggiare tra il Mondo Celeste e la Terra…

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 9

di Masami Kurumada

€ 7,90

Il Gran Sacerdote, colui che ha attentato alla vita della dea Athena e usurpato il Santuario, è in realtà il Gold Saint di Gemini! Seiya lo sta affrontando e, benché privato di tutti e cinque i sensi, continua a far bruciare il proprio cosmo sempre più forte… Si leva il sipario sullo scontro decisivo per la vita di Saori!

MARRIAGETOXIN n. 3

STARDUST n.132

di Joumyaku,Mizuki Yoda

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Seguendo il consiglio di Kinosaki, Gero continua a cercare moglie concentrandosi sulla sua capacità di “aiutare gli altri”. Decide quindi di fare da guardia del corpo a Ureshino, figlia di un ricco imprenditore, offrendosi di accompagnarla a un campeggio universitario. Quando la ragazza, però, viene presa di mira dal terribile alteratore di suoni, si scatena il panico! Riuscirà il nostro avvelenatore a proteggerla?! Come se non bastasse, corre voce che nei paraggi si aggiri un presunto “cacciatore di assassini”… E mentre l’atmosfera si fa sempre più pesante, qualcuno si rivolgerà a Gero per chiedere aiuto…

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 9

BIG n.100

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Per sconfiggere King e fermare l’Enclaim è necessario che Haru e suo padre uniscano le forze… Ma per riunirsi a lui, il giovane deve prima affrontare i Cinque Numi Tutelari del Palazzo Reale!

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 1

AMICI n.309

di Genki Kawamura,Rose Yukinoshita

€ 7,50

LA COMMOVENTE MINI-SERIE MANGA TRATTA DAL ROMANZO BESTSELLER!

Tokio Naruse è un postino a cui è appena stato diagnosticato un tumore maligno al cervello in fase terminale. Tornato a casa in preda alla disperazione, trova ad attenderlo il suo gatto nonché il Diavolo in persona, con il suo stesso identico aspetto! Secondo il diavolo gli resta solo un giorno di vita, me esiste un modo per rinviare l’inevitabile: gli concederà un giorno di vita in più, ma in cambio dovrà scegliere qualcosa che scomparirà completamente dal mondo…

Arriva finalmente in Italia l’adattamento manga del romanzo besteller firmato Genki Kawamura. A cosa sareste disposti a rinunciare pur di posticipare di un giorno il vostro incontro con la morte?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Starshock (@starshoproma)

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 6

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

Privati della loro vista spirituale, Hana e i suoi compagni vivono una breve parentesi di vita quotidiana. Di fronte a Yakumo Nakaizumi, un misterioso uomo comparso all’improvviso, Hana riflette su se stesso. Cosa vedranno i suoi occhi?

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 5

QUEER n.89

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,90

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

Kirara non riesce ancora a credere che Ken si sia dichiarato, ma dal giorno seguente la premura del giovane nei suoi confronti non lascia spazio a dubbi. Durante il loro primo giorno da coppia, i due felicissimi ragazzi affrontano anche la sfida del primo approccio al sesso. Preparatevi a una profusione di dolcezza: è nata la coppia di piccioncini Ken e Kirara!

WITCH WATCH n. 7

STARDUST n.133

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Il festival della cultura si è concluso e proprio quando i nostri eroi credevano di poter tornare alla banale vita di tutti i giorni… ecco che vengono improvvisamente sfidati a un misterioso gioco mortale e finiscono trasformati in “disegni” di un manga! Guai bizzarri si susseguono senza sosta! Tra le altre cose, una lettera consegnata in passato da Nico a Morihito fa emergere un loro segreto! Possibile che l’unica a rendersi conto della sorprendente verità, di cui persino i due interessati sono ignari, sia Nemu?