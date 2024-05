Jujutsu Kaisen: il ritorno di Gojo è dovuto a Kenjaku? Una teoria dice di sì

Ancora una volta, Jujutsu Kaisen è al centro dell’attenzione. La scorsa settimana, il mondo ha assistito all’uscita del capitolo 260 del manga, e il suo cliffhanger è stato brutale. Il teaser ha preparato il ritorno di Gojo Satoru contro ogni probabilità, lasciando i fan a interrogarsi e speculare se il cliffhanger sia reale. Ma grazie a una teoria virale, sembra che Jujutsu Kaisen potrebbe preparare il revival di Gojo con l’aiuto di Kenjaku di tutte le persone.

Quindi attenzione! Qui sotto ci potrebbero essere possibili spoiler per i futuri capitoli di Jujutsu Kaisen. Continua a leggere con cautela.

Come si può vedere qui sopra, un montaggio TikTok di midakiraedit è diventato virale sui social media, e tutto grazie alla sua previsione per il capitolo 261 di Jujutsu Kaisen. Il video mostra Gojo tornare in battaglia contro Sukuna proprio come abbiamo visto alla fine del capitolo 260. Quando Sukuna ha visto l’uomo nell’ombra avvicinarsi, ha riconosciuto gli occhi di Gojo, quindi la maggior parte ha supposto che il mago fosse vivo. Ma in questo montaggio, il più potente degli stregoni è stato posseduto da Kenjaku.

Il video mostra Gojo che si staglia maestoso, e dopo essere stato colpito da un vento, vediamo una linea di cuciture familiari sulla sua fronte. L’implicazione, naturalmente, è che Kenjaku abbia preso il controllo di Gojo. Non c’è dubbio che questa svolta sarebbe scioccante se diventasse canonica. E mentre alcuni accettano la possessione, altri ne mettono in dubbio la validità.

Dopotutto, il manga di Jujutsu Kaisen ha già suggerito la sconfitta di Kenjaku. Yuta è stato mandato a occuparsi della minaccia antica prima del suo scontro con Sukuna. Durante la loro battaglia, il manga ha suggerito che Kenjaku fosse stato ucciso, quindi è improbabile se non impossibile che prenda il controllo del corpo di Gojo.

Il cervello di Kenjaku deve essere trasferito fisicamente nel suo nuovo corpo, e anche in questo caso, il cadavere deve essere in buone condizioni. L’ultima volta che abbiamo visto Gojo, era diviso in due parti, ma forse Kenajku potrebbe cucire insieme Gojo dopo essersi insinuato nel suo corpo.

