Tra le uscite DC targate Panini del 28 marzo 2024 troviamo l’esordio della nuova, acclamatissima serie di Wonder Woman di Tom King e Daniel Sampere, mentre sulle pagine di Batman continua la Gotham War tra il Crociato Incappucciato e Catwoman.

Arrivano direttamente in volume il primo ciclo tratto dalla serie antologica Batman: The Brave and The Bold, che racconta il primo scontro tra il Cavaliere Oscuro e il Joker per mano di Tom King e Mitch Gerads,e la miniserie dedicata a Cyborg, mentre sulle pagine dell’edizione DC Bestseller di Lanterna Verde di Geoff Johns ha inizio La Notte Più Profonda, saga che ha ridefinito profondamente il DC Universe.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 28 marzo 2024.

Le uscite DC Panini del 28 marzo 2024

Wonder Woman 1

Wonder Woman 48

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #1

Wonder Woman 1

Variant Cover

Wonder Woman 48

5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #1

Inizia una nuova era per Diana!

La superstar Tom King (Human Target) e l’astro nascente Daniel Sampere (Crisi Oscura sulle Terre Infinite) danno vita a un ciclo narrativo destinato a fare la storia.

Dopo un sanguinoso evento, il congresso nega alle Amazzoni di poter entrare nei confini statunitensi.

Wonder Woman è ora una fuorilegge nel mondo che ha giurato di proteggere!

Batman 91

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #137, Catwoman (2018) #57

Gotham War continua con due nuovi avvincenti capitoli!

Le proposte di Catwoman hanno trasformato gli amici di Batman in nemici: chi gli volterà le spalle?

Il Pipistrello appare sempre più isolato, mentre gli alleati della Gatta aumentano sempre di più…

Chi fermerà il regno del terrore di Selina? E chi sta tramando nell’ombra?

Lanterna Verde di Geoff Johns 18

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #44, Blackest Night: Tales of the Corps (2009) #2 (I, II), Blackest Night (2009) #1/2

Ci siamo: è calata La Notte più Profonda!

L’oscura minaccia legata alla misteriosa luce nera che ci ha accompagnato per sei numeri è infine giunta fra noi!

Nessun eroe è al sicuro quando i morti risorgono dalle loro tombe per prosciugare la vita e ogni emozione esistente!

L’inizio di un evento che ha fatto la storia dell’Universo DC!

Batman: The Brave and The Bold 1

La Carta Vincente

DC Collection

18,00 €

Contiene: Batman: The Brave and The Bold (2023) #1/2 (I), #5 (I), #9 (I)

Una nuova avventura firmata da Tom King e Mitch Gerads!

Il team creativo vincitore del premio Eisner alle prese con una storia in quattro parti, interamente raccolta in un volume cartonato!

Il primo, sanguinoso, scontro tra Batman e Joker!

Odio, bugie e risate in un racconto che ci riporta alle origini del Pipistrello.

Cyborg: Le Colpe dei Padri

DC Special

15,00 €

Contiene: Cyborg (2023) #1/6

Quando un’emergenza famigliare riporta Cyborg a Detroit, Victor scopre che la vita e la quotidianità nella sua città sono più piacevoli della carriera di supereroe…

Ma la pace non è destinata a durare: una multinazionale senza scrupoli sta sviluppando un’IA rivoluzionaria, e Victor sa bene che la tecnologia, soprattutto quella più avanzata, ha sempre un prezzo!

Ben presto, il tutto degenera in un’oscura vicenda in cui sembra essere coinvolto anche il padre di Cyborg, Silas Stone.

Una storia nuova di zecca di Cyborg scritta da Morgan Hampton e disegnata da Tom Raney!

Nightwing 6

Rivolta Infernale

DC Special

17,00 €

Contiene: Nightwing (2016) #101/105

L’era dei Titans di Blüdhaven è iniziata e Nightwing si prepara a vivere tante avventure insieme a questo valoroso gruppo di eroi!

Neron è furioso. Dick Grayson e Raven gli hanno impedito di rubare l’anima alla figlia di Blockbuster, e ora il demone è pronto a tutto pur di farla sua!

Ma se questa battaglia causasse irrequietezza fra i diavoli dell’Inferno, Neron riuscirebbe a resistere a un’eventuale ribellione?

Nel frattempo la talentuosa scrittrice C.S. Pacat è pronta a raccontarci le imprese di Nightwing e del suo amico Jon Kent, il figlio di Superman!

Dc Elseworlds: Batman 1

DC Evergreen

46,00 €

Contiene: Batman: Holy Terror (1991) #1, Batman: The Blue, the Grey, and the Bat (1992) #1, Robin 3000 (1992) #1/2, Batman/Dark Joker: The Wild (1994) #1, Batman/ Houdini: The Devil’s Workshop (1993) #1, Batman: Castle of the Bat (1994) #1, Batman: In Darkest Knight (1994) #1, Batman: Dark Allegiances (1996) #1

Gli Elseworld finalmente raccolti in una serie di prestigiosi volumi cartonati!

Cosa sarebbe successo se Batman avesse ottenuto l’Anello del Potere? E se fosse nato nel Selvaggio West?

E se, invece, avesse vestito i panni di un emissario divino?

Alcuni tra i nomi più importanti del fumetto americano rielaborano il mito dell’Uomo Pipistrello!

Nightmare Country 2

La Casa di Vetro

Sandman Universe Collection

19,00 €

Contiene: Nightmare Country – The Glass House (2023) #1/6, Sandman Universe Special: Thessaly (2023) #1

Il più recente capitolo dell’universo di Sandman!

Il Corinzio è di nuovo libero di vagare nel mondo degli uomini e ha messo gli occhi sulla Silicon Valley!

L’incubo che ha terrorizzato gli spettatori nella serie TV Sandman è sulle tracce dell’Uomo che sorride, e la sua caccia non risparmierà nessuno.

Dal vincitore dell’Eisner Award James Tynion IV e dal maestro dell’horror Lisandro Estherren.

Lucifer 9

Crocevia

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Lucifer (2000) #55/61

Il Crocevia si avvicina e le forze di Inferno e Paradiso si preparano alla battaglia finale per la supremazia.

Negli inferi, il misterioso Risorto sembra essere il profeta della nascita di una nuova religione.

Lilith e Mazikeen si affrontano a viso aperto, mentre i destini di Lucifer ed Elaine sembrano in bilico.

La giovane Elaine, figlia di Michele il Demiurgo, è chiamata a ricoprire il ruolo di Creatore: riuscirà Lucifer a insegnarle il mestiere?

New Titans di Wolfman & Pérez 11

La Fine di un’Era

40,00 €

Contiene: The New Teen Titans (1984) #16/23, Tales of the Teen Titans (1984) #75/83, Omega Men (1983) #34

Una nuova raccolta di storie della fine degli anni Ottanta!

I Titans combattono gli Omega Men nelle profondità dello spazio! Poi, mentre il malvagio Blackfire prende il controllo del pianeta Tamaran, la squadra torna sulla Terra per affrontare nuove missioni.

Cyborg e Changeling cercano di rintracciare il padre di questi, Mento, mentre Wonder Girl è impegnata in una nuova missione in Svizzera.

Marv Wolfman prosegue la sua serie capolavoro targata DC!