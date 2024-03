Dragon Ball Super ha distribuito il suo capitolo più recente, il primo prima che il manga vada in pausa indefinita. Mentre il mondo ancora piange la perdita dell’autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, i fan dello shonen non sono sicuri se questo episodio possa essere l’ultimo della serie. Se questo è davvero il capitolo finale, si conclude con uno spettacolare colpo di scena, non solo mettendo fine alla lotta tra padre e figlio, ma anche mettendo la forma Beast di Gohan contro la potenza schiacciante del leggendario Super Saiyan Broly.

Attenzione. Se non hai ancora letto l’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, Capitolo 103, sappi che affronteremo argomenti che rivelano la trama. I fan dell’anime non ricevono una risposta definitiva su chi sia più forte tra Goku in Ultra Istinto e Gohan in forma beast, anche se Gohan riesce a colpire il padre fuori dalla sua attuale trasformazione ultima.

Realizzando che l’energia del figlio è molto più vicina a quella di Broly che all’Ultra Istinto, Goku prende la decisione di cedere il posto e permette al leggendario Super Saiyan di entrare in azione. Anche se non otteniamo una risposta definitiva su chi sia più forte tra Gohan e Broly, assistiamo a un momento sorprendente per il leggendario Super Saiyan.

Mentre Gohan dimostra di avere il controllo sulla sua forma, così fa Broly, mostrando di poter controllare la sua rabbia grazie al suo recente allenamento. In un momento temuto da Goku e Vegeta, il leggendario Super Saiyan si trasforma nuovamente in Super Saiyan, ma con una svolta importante. Piuttosto che impazzire e perdere il controllo, Broly mantiene la calma e non cambia la sua personalità.

Gohan Beast in one chapter: Fought the 3 strongest saiyans Broly, Goku & Vegeta without losing, whilst further evolving, & was confirmed by Whis himself that the “beast” form is NOT a divine technique, but rather his own natural gift🔥 BRO IS MF HIM #dbspoilers #dbs103 pic.twitter.com/e7TAYOWrof — Masked_saiyan101 (@DbsContents) March 16, 2024

Purtroppo, non siamo in grado di vedere come termina questa battaglia poiché Goku, Vegeta, Goten e Trunks entrano in azione, creando una rissa reale di Super Saiyan. Dopo la battaglia, Broly rimane sul pianeta di Beerus mentre gli altri Saiyan tornano sulla Terra, probabilmente continuando il suo allenamento che è molto più mentale che fisico a questo punto. Se il manga di Dragon Ball Super dovesse continuare, è certo che il leggendario Super Saiyan avrà un ruolo continuativo nel futuro dei combattenti Z.

Fonte Comic Book