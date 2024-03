Pokémon Horizons: svelato il motivo dell’addio di Ash come protagonista

Pokémon Horizons ha debuttato l’anno scorso sul piccolo schermo e rappresenta una delle novità più iconiche dell’intero franchise. Infatti si tratta della prima volta in assoluto nella storia del franchise, che Ash Ketchum non ricopre il ruolo di protagonista principale. Infatti tutti i fan sanno che adesso i protagonisti sono i nuovi allenatori Liko e Roy. E in una nuova intervista per celebrare l’arrivo dell’ultima stagione anime su Netflix, i vertici della Pokemon Company hanno spiegato perché era il momento giusto per Ash e Pikachu di uscire di scena.

Ash rappresenta l’infanzia e l’adolescenza di milioni di fan. Parliamo di un personaggio che ha guidato la serie Pokemon per decenni. E dopo la sua vittoria al Torneo Masters 8, è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare il campione del mondo. Per Ketchum, il suo viaggio non era ancora finito in quanto voleva capire cosa significasse essere un Maestro Pokémon. Questo viaggio si svolgerebbe tuttavia off-screen, con la nuova serie che si concentra invece sui due nuovi allenatori.

Il direttore senior della produzione multimediale di The Pokemon Company International, Andy Gose, ha spiegato perché ha ritenuto che fosse il momento giusto per passare il testimone a Liko e Roy. Gose afferma che Ash e Pikachu hanno avuto un percorso fantastico e sono così iconici da aver accolto tanti spettatori nel corso degli anni nel mondo degli anime. Si è quindi generato quell’effetto multigenerazionale in cui le persone sono cresciute con loro e poi hanno tramandato tutto ai loro figli e nipoti. “Siamo cresciuti con loro e sembra che ci siano più mondi e più personaggi da esplorare. Quindi, dopo 28 anni, ci viene voglia di incontrare nuove persone nel mondo e vivere l’avventura del mondo “Pokémon” attraverso un obiettivo diverso” dice Andy Gose.

Inoltre il vicepresidente della Pokemon Company International, Taito Okiura, ha detto la sua sui nuovi allenatori dell’anime. A suo avviso il franchise si basa su una sorta di obbligo: quello di evolversi. “Personalmente Ash e Pikachu mi hanno sempre appassionato. Ma in questi 28 anni i Pokémon si sono evoluti in molteplici forme, tra cui un videogioco, un gioco di carte collezionabili e altri nuovi entusiasmanti giochi. Ora c’è la possibilità di evolversi anche nel campo dell’animazione. E siamo molto entusiasti di entrare in questa nuova era con nuovi protagonisti, in particolare la protagonista femminile” dice Okiura.

Fonte – Comicbook