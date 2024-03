Il Ragazzo e L’Airone: lo Studio Ghibli parla della vittoria agli Oscar

È difficile credere che lo Studio Ghibli abbia solo due premi Oscar al suo attivo. Per anni, la società ha tenuto alto il suo primo premio con La Città Incantata, ma ora una seconda vittoria si è unita grazie a Il Ragazzo e l’Airone. Il film ha appena vinto un premio Oscar come Miglior Film d’Animazione, e ora il co-fondatore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, sta affrontando la vittoria.

Il messaggio proviene da GKIDS Films, poiché l’azienda ha portato il film ai fan negli Stati Uniti. Come si può vedere nella lettera qui sotto, Suzuki è incredibilmente grato per il grande premio, e questo gli ha dato la carica per futuri progetti.

“In qualità di produttore di The Boy and the Heron, sono estremamente onorato di ricevere l’Oscar come Miglior Film d’Animazione. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all’Academy. Vorrei anche ringraziare coloro che sono stati coinvolti nella produzione di questo film e tutti coloro che hanno lavorato per distribuire il film in tutto il mondo”.



“Il film è iniziato con il direttore Hayao Miyazaki ritrattando la sua dichiarazione di ritiro. In seguito, abbiamo trascorso sette anni nella produzione di questo lavoro. Sono passati dieci anni dal precedente film di Hayao Miyazaki, Si Alza il Vento, durante i quali ci sono stati cambiamenti drammatici nell’ambiente circostante i film. Questo film è stato veramente difficile da portare a termine.

Sono molto grato che il lavoro che è stato creato dopo aver superato queste difficoltà sia stato visto da così tante persone in tutto il mondo, e che abbia ricevuto questo riconoscimento. Sia Hayao Miyazaki che io siamo invecchiati notevolmente. Sono grato di ricevere un simile onore alla mia età, e prendendolo come un messaggio per continuare il nostro lavoro, mi dedicherò a lavorare ancora più duramente in futuro.”