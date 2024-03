Tra le uscite manga Star Comics del 12 marzo 2024 troviamo tanti successi della casa editrice, come Ranking of Kings o Mao di Rumiko Takahashi.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 12 marzo 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 12 marzo 2024

A COUPLE OF CUCKOOS n. 8

FAN n.293

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Hiro viene rapita mentre sta facendo shopping con Erika! Nagi, non potendo fare a meno di intervenire, prende Hiro per mano e… Che il ragazzo sia davvero deciso a intraprendere una “fuga d’amore”?! Come se non bastasse, ecco arrivare Ai, un’amica d’infanzia di Nagi, tornata dalla Cina dopo tanti anni per dare finalmente la sua risposta…

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 21

KAPPA EXTRA n.296

di Norihiro Yagi

€ 5,90

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

Scoperta finalmente la destinazione del viaggio, il gruppo di Lacyl raggiunge la meta e, dopo lo scontro con la razza Lit, il ragazzo si trova finalmente davanti alla luce originaria. Scoprire la verità su di essa significa venire a conoscenza del più grande segreto celato per tutta la durata del suo viaggio con Leana…

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 21

ZERO n.273

di NISIOISIN,OH! GREAT

€ 6,50

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

L’ultimo capitolo, Tsubasa Cat, si avvia verso la conclusione! Risolta la questione di Shinobu, ora rimane solo il problema di “Tsubasa Hanekawa”… Peccato che sia già comparsa una nuova anomalia: Kako, la tigre del tormento del passato. Si tratta delle emozioni della ragazza, cresciute a dismisura e diventate potentissime… In un modo o nell’altro, ora vanno affrontate!

CLAYMORE NEW EDITION n. 16

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Continuano le avventure di Clare e delle Claymore rinnegate di ritorno dall’esilio al nord. La sconvolgente teoria esposta da Miria è che il “continente” che stanno attraversando non sia altro che un laboratorio nel quale si conducono esperimenti sui risvegliati. Le sette guerriere, perplesse, sono disposte a tutto pur di trovare delle risposte, ma prima devono risolvere delle questioni rimaste in sospeso. Clare si dirige quindi a ovest con Cynthia e Yuma, nella speranza di ritrovare Raki. Nel frattempo Renee è ancora prigioniera di Riful, che vuole usarla per risvegliare il terribile potere nato dalla fusione tra Luciela e Rafaela…

HERE U ARE n. 3

CON 1 ILLUSTRATION CARD

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Dopo una serata un po’ movimentata, Yu Yang si sveglia e ricorda molto poco di ciò che è successo. Scopre però che non è Li Huan il ragazzo che sta tramando alle sue spalle insieme a Wang Ming e Zhang Jiefeng, e così decide di andare da lui per scusarsi…

Questo volume 3 è impreziosito da un’illustration card esclusiva!

MAO n. 17

EXPRESS n.283

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Per effetto di un incantesimo, Natsuno è ancora viva. Shiranui è sempre più concentrato sulla ricerca della Taizan Fukun, la tecnica per manipolare la durata della vita, mentre Mao continua a cercare la verità su quanto accaduto l’ultimo giorno del clan Goko. Quando tutti e tre si troveranno l’uno di fronte all’altro, le tenebre cominceranno finalmente a diradarsi…?

RANKING OF KINGS n. 6

WONDER n.136

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Portando nel cuore gli insegnamenti ricevuti da Despa, Bojji ha deciso di fare ritorno nel suo regno insieme a Kage, ma i due si ritrovano improvvisamente inseguiti da un misterioso esercito! Nel frattempo, anche Daida sta correndo un pericolo mortale… Quali saranno le intenzioni di Miranjo?! E riuscirà Bojji a salvare sua madre?!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 6

BIG n.96

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Il guardiano del tempo Sieg Hart si è avvicinato a Elie con l’intento di eliminarla per impedire il risveglio dell’Aetherion e la conseguente distruzione del mondo… Riucirà Haru a salvare la ragazza dal crudele destino che incombe su di lei?!

SWEET HOME n. 11

di Carnby Kim,Youngchan Hwang

€ 12,90

I sopravvissuti raggiungono il terrazzo allo scopo di agganciare una corda a un albero che si trova sulla collina dietro all’edificio e tentare una fuga disperata. Hyeonsu, nel frattempo, si stacca dal resto del gruppo per salvare Han Dusik nei parcheggi sotterranei, trovandolo ormai in fin di vita. Poco dopo si imbatte in un “superuomo” mai visto prima… Jisu, dal canto suo, intenzionata a sacrificarsi per permettere agli altri di scappare, si mette a suonare il basso a tutto volume.

THE KING’S BEAST n. 5

EXPRESS n.282

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Ormai divenuta il “servo-bestia” del quarto principe imperiale Tenyo, Rangetsu comincia a provare un sentimento proibito nei suoi confronti e, nonostante cerchi tenacemente di preservare la distanza tra servo e padrone, le parole e la nobiltà d’animo di Tenyo rischiano di farla vacillare. Come se non bastasse, scopre che Taihaku è a conoscenza del suo segreto, mentre il terzo principe, Kogai, nutre un particolare interesse verso di lei…

