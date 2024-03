Il gusto della pioggia | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-03-11T09:00:07+01:00 Un albo illustrato sensoriale. Riesce infatti a stimolarli tutti e a trascinare il lettore sotto un temporale, tra nuvole, vento, pioggia e poi di nuovo il sole. Un albo che parla anche del rapporto con la natura che ci circonda e la bellezza con cui riesce a stupirci. Testi: Laurent Moreau Illustrazioni: Laurent Moreau Traduzione: Paolo Cesari Casa Editrice: Orecchio Acerbo Genere: Poetico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 40 pp. Formato: 23×30 cm, Cartonato Uscita: Novembre 2023 Prezzo: 17,90 €

Tutti da bambini hanno amato la pioggia. Alcuni perché preferivano stare a casa e non uscire. Altri perché adoravano giocare sotto la pioggia, tra le pozzanghere e vivere più intensamente tutte le emozioni correlate a questo fenomento atmosferico. Insomma la pioggia ha per ognuno un significato diverso, a seconda delle esperienze ad essa correlate. In Il gusto della pioggia troviamo la pura essenza della pioggia, proprio come un bambino vivrebbe questa esperienza. Un albo scritto e illustrato da Laurent Moreau, tradotto da Paolo Cesari, e pubblicato da Orecchio Acerbo nel novembre 2023. Il titolo originale di questo libro è Le goût de la pluie, uscito in Francia per Hélium Editions nel settembre 2023.

Come dicevamo, la storia contenuta in questo albo parla dell’incredibile esperienza che ha un bambino all’arrivo della pioggia. Tutte le sfumature e le meravigliose sensazioni che questo fenomento atmosferico riescono a regalare ai sensi del protagonista. Sotto il caldo sole delle giornate estive il bambino vede il cielo riempirsi di nuvole. Sente il cambiamento nell’aria, con il vento che tira, l’odore dell’erba che si bagna e le prime gocce lo colpiscono. Invece che correre al riparo resta lì ad accogliere quella pioggia con le braccia felice. A quel punto però, quando comincia a piovere forte, una voce lo richiama. La mamma lo avvolge in un asciugamano e gli prepara la cioccolata calda mentre fuori infuria il temporale. Al sicuro nella sua stanza il bambino si interroga sugli animali che sono rimasti fuori sotto la pioggia. Ma in estate i temporali non durano a lungo. È già tempo di calzare gli stivali e andare a godersi le pozzanghere nell’aria fresca e rarefatta.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Laurent Moreau con Orecchio Acerbo ha già pubblicato diversi libri come: A che pensi?, Nella foresta delle maschere, Giocare fuori, La mia famiglia selvaggia e Dopo. Il suo gusto spiccatamente francese, sia per quanto riguarda le illustrazioni, che per i testi sintetici e poetici è il suo chiaro marchio di fabbrica. Ne troviamo un perfetto esempio proprio in Il gusto della pioggia. Dove delle illustrazioni molto stilizzate e variopinte riempiono ogni pagina con estrema cura e gusto nell’accostamento di colori e figure.

Le parole usate nel testo sono semplici ma poetiche allo stesso tempo. Di una poetica sintetica che è un po’ caratteristica identificativa degli albi illustrati francesi. Questo li rende anche facilmente leggibili ma riescono comunque a raggiungere delle corde di sensibilità molto profonde, senza dover far uso di periodi troppo lunghi e pesanti. Il testo infatti scorre veloce poetico trasportando velocemente il lettore tra gocce di pioggia e profumo di bagnato. Dal punto di vista delle illustrazioni troviamo un colpo d’occhio davvero suggestivo dato dall’estrema sintesi delle figure e la sovrapposizione dei colori.

Questo albo illustrato realizzato da Orecchio Acerbo è un prodotto di altissimo livello artistico. Un libro realizzato con estrema cura nella scelta dei testi, tradotti in maniera poetica da Paolo Cesari. La confezione del libro è eccellente, come sempre ci ha abituato Orecchio Acerbo. La qualità di stampa rende i colori brillanti e vivi, e il testo ben leggibile e nitido.

Conclusione – Il gusto della pioggia

Il gusto della pioggia è un albo profondamente poetico e sensoriale. Riesce infatti ad attivare tutti i sensi grazie alle sue meravigliose illustrazioni e alle sue parole scelte con cura. Il personaggio protagonista in questa storia è un bambino da cui prendiamo in prestito tutti i sensi per farci trascinare in questa semplice storia del passaggio di un temporale. Un evento atmosferico che riesce a trasportarci nella storia tra le pagine di questo libro e a trasmettere così tante emozioni e sensazioni. Uno degli aspetti più potenti del libro è senza dubbio la stimolazione sensoriale che provoca la lettura.

In conclusione, Il gusto della pioggia è un albo illustrato assolutamente consigliato per coloro che amano le emozioni forti. Emozioni forti che non scaturiscono per forza da eventi straordinari o fantastici. Ma anche da fenomeni atmosferici come un semplice temporale. La bellezza che trasmette questo albo è incentrata tutta in questo evento che spesso viviamo con fastidio o indifferenza. Una lettura che non è soltanto adatta per i più piccoli ma è importante anche per gli adulti, in modo da tornare a vedere le piccole meraviglie della natura con gli occhi di un bambino.