Look Back ha garantito il suo posto come una delle opere più significative di Tatsuki Fujimoto. Nel 2021, il manga one shot è stato pubblicato suscitando un discreto entusiasmo, e ha finito per diventare una lettura premiata. Non molto tempo fa è stato annunciato che Look Back ha un’adattamento anime in lavorazione, e Fujimoto ha rotto il suo silenzio riguardo alla cosa.

L’aggiornamento proviene da X (Twitter) per cortesia di Nagayama Koharu. O meglio, Fujimoto stesso. L’artista non ha un profilo personale sul sito, ma Fujimoto ne gestisce uno dove interpreta un giovane studente di nome Koharu. Il profilo ha rotto il silenzio una o due volte affinché Fujimoto commentasse il suo lavoro, ed è quello che è successo questa settimana con Look Back.

“Look Back sta diventando un anime, quindi guardatelo con interesse. Sembra che il regista, che è un artista molto bravo, abbia disegnato quasi tutto da solo. Non vedo l’ora di vedere l’anime perché è una storia profonda e toccante”, ha condiviso l’autore.

Look Back: Tatsuki Fujimoto parla del prossimo film anime

Naturalmente, Fujimoto non è estraneo all’adattamento del suo lavoro. L’artista ha trovato un incredibile successo negli ultimi anni con Chainsaw Man. Il manga è esploso sui social media molto prima che Fujimoto terminasse la sua prima metà. Quando lo studio MAPPA ha ottenuto i diritti per animare Chainsaw Man, il manga era uno dei best-seller del settore. Dopo una solida prima stagione, Chainsaw Man si sta ora preparando a distribuire un film, quindi Look Back è in buona compagnia.

Secondo quanto riferito, lo Studio Durian si prepara ad adattare Look Back, e il film anime debutterà nel giugno 2024. Kiyotaka Oshiyama è l’uomo che Fujimoto ha citato nel suo post poiché sta dirigendo il film. Oshiyama sta anche scrivendo la sceneggiatura del film e ha disegnato tutti i personaggi. È evidente che l’artista ha una visione di ciò che Look Back può essere, e i fan sono impazienti di vederla realizzata sullo schermo.

La storia mette al centro Fujino e il recluso Kyomoto, due figure che più diverse di così non potrebbero essere, ma l’amore per disegnare manga porta insieme queste due ragazze di provincia. Una toccante storia di crescita e progresso che solo Tatsuki Fujimoto, il creatore di Chainsaw Man, avrebbe potuto creare.

Fonte Comic Book