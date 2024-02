Poupelle della città dei camini: recensione dell’anime in home video

Federico Vascotto 2024-02-22T10:15:19+01:00 Numero Dischi: 1 Durata: 101 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 2.35:1 1920*1080p Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

In home video grazie ad Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica è arrivata la favola moderna che serviva per riaccendere le nostre menti. Si tratta di Poupelle della città dei camini, in Limited Edition Blu-ray+Cards+Booklet.

Una favola moderna che mischia con successo elementi della miglior tradizione del cinema per ragazzi firmato Steven Spielberg con atmosfere alla Tim Burton. Viene realizzato da Studio 4°C – quello, per capirci, di Steamboy, I figli del mare, Miyo – Un amore felino (Netflix) e La fortuna di Nikuko. Campione d’incassi in Giappone con oltre 21 milioni di dollari, nominato al Premio Eccellenza Animazione dell’anno ai Japan Academy Awards e presentato in concorso ai principali festival internazionali tra i quali il Festival di Annecy 2021.

Poupelle della città dei camini: il commento al film

In Poupelle della città dei camini l’aria è perennemente grigia per gli innumerevoli camini che emettono costantemente fumo nella location al centro della storia. I residenti hanno da tempo abbandonato ogni convinzione che possa esistere qualcosa oltre questa triste coltre di cenere. Tranne Bruno il sarto, che raccontava sempre storie di un cielo pieno di stelle, fino a quando non scomparve improvvisamente. Il figlio di Bruno, Lubicchi, lavora come spazzacamino. Un ragazzo solo finché non incontra Poupelle, un simpatico “uomo spazzatura” che gli farà vedere il mondo con occhi diversi.

Yusuke Hirota dirige un film anime pieno di cuore che, se da un lato sembra trattare argomenti già visti, lo fa in modo talmente emozionante che è impossibile non rimanere coinvolti. Si parla di sottomissione ad una dittatura da parte del popolo, che accetta sommessamente una verità senza porsi domande su ciò che c’è al di là di un muro. Il protagonista – così come i cittadini – ha paura di abbassare la testa invece di alzarla, per paura delle vertigini. Questo diviene una metafora della paura di alzare la testa e saper guardare al di là di ciò che ti viene imposto dalla società. Talmente instillato nella mente e nel cuore dei cittadini che fin da piccoli bullizzano chi ha il coraggio di dire, o anche solo pensare, qualcosa di diverso.

L’animazione è un po’ altalenante eppure così peculiare nel rappresentare questo uomo spazzatura, mostro per antonomasia, che inizia a mettere in dubbio le convinzioni di tutti, a partire dal protagonista. Un misto di modernità e classicità che ottiene un risultato davvero piacevole per gli occhi. Un rapporto genitori-figli particolare e carico di potenza emotiva che fa da traino ad una trama coinvolgente ed emozionante.

Poupelle della città dei camini: l’edizione home video

L’edizione home video di Poupelle della città dei camini è la classica Limited Edition Anime Factory. Cartoncino esterno che rende la confezione più elegante. Colori vivaci e a tema per stare al meglio accanto agli altri anime della collezione. Preziosi i contenuti extra fisici: le 4 cards da collezione con personaggi e sequenze dal film e il Booklet esclusivo con interviste, schede personaggi, approfondimenti, note di produzione e making of. Pochi i contenuti speciali digitali: il Teaser, l’Original Preview e il Trailer italiano.