Il castello invisibile: dettagli dell’uscita home video dell’anime

Dopo l’uscita evento al cinema arriva anche in home video Il castello invisibile l’anime di Keiichi Hara con Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata al mondo nipponico. Il lungometraggio arriva in Limited Edition Blu-ray e DVD.

Diretto dal veterano Keiichi Hara (Colorful, Miss Hokusai – Mirto Crespo), realizzato da A-1 Pictures (Sword Art Online) e presentato in concorso al Festival di Annecy 2023. Tratto dal romanzo di Mizuki Tsujimura, fenomeno editoriale da oltre mezzo milione di copie vendute in Giappone e già adattato anche in versione manga. Colorful era già uscito direttamente in home video in Italia proprio grazie a Anime Factory.

Emarginata dai propri compagni, l’adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la giovane si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.

Il castello invisibile: dettagli dell’edizione home video

L’edizione home video DVD e Blu-ray Limited Edition de Il castello invisibile si presenta come le canoniche edizioni Anime Factory. Cartoncino esterno ed amaray interno con un disco. In esclusiva per l’edizione sono presenti 6 Cards da collezione con i personaggi e un Booklet esclusivo con approfondimenti e note di produzione sul making of del film.

Dietro le quinte che viene spiegato anche nei contenuti speciali presenti nel disco, pochi ma buoni. Prima e dopo Il Castello Invisibile, Original Preview e il Trailer italiano. Dopo un anime sul suicidio, uno sul bullismo (qui la recensione). Imperdibile per gli amanti dello stile di Keiichi Hara.

Ecco la scheda tecnica audio/video dell’edizione:

Numero Dischi: 1

Durata: 116 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano