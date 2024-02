Dragon Ball Super: Broly potrebbe diventare un Dio della Distruzione?

Dragon Ball Super ha visto molte novità nel franchise in generale e tra queste rientra sicuramente l’introduzione del leggendario Super Saiyan Broly, diventato adesso canonico. Molto diverso dal suo debutto nell’ottavo film della serie Dragon Ball Z, l’attuale Broly si sta attualmente allenando duramente con Goku e Vegeta non per aumentare il suo potere, ma piuttosto per controllare la sua rabbia.

Il leggendario Super Saiyan infatti si allena sul pianeta di Beerus e i lettori del manga sono pronti a seguire un combattimento tra l’Ultra Istinto di Goku e la nuova trasformazione “bestiale” di Gohan. Ma Broly ha lavorato duramente e potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare un potenziale Dio della Distruzione.

Infatti dal punto di vista dell’energia, Broly è sicuramente all’altezza del compito di Dio della Distruzione. Nella sua forma più potente, il Super Saiyan leggendario, è riuscito a tenere testa al Gogeta Super Saiyan Blue, il che è un’impresa straordinaria considerando che Broly non era unito tramite fusione con nessun personaggio. Mentre il livello di potenza di Beerus rimane un mistero in termini di come Goku e Vegeta siano in grado di opporsi all’attuale Dio della Distruzione, sarebbe interessante vedere come se la caverebbe Broly.

Al momento, la scelta migliore per succedere a Beerus potrebbe essere Vegeta, poiché l’Ultra Ego del Principe dei Saiyan è stato raggiunto grazie all’allenamento con il Dio della Distruzione. Anche l’aspetto che assume in questa veste è l’ideale per un Dio, senza contare l’aumento di potenza importante. Eppure non sembra che Vegeta in questa forma raggiunga lo stesso livello di Broly scatenato. Se ci si concentra sul livello di potenza bruta, Broly potrebbe ancora essere il guerriero più forte dell’Universo Sette, anche se non è possibile confermare questa teoria perché bisogna vedere Black Freezer all’opera.

Sebbene Broly possa essere un buon candidato per il ruolo di Dio della Distruzione grazie al suo livello di potere, ha ancora molta strada da fare. Il guerriero è ancora alle prese con il controllo della sua rabbia e mantenere una mente rilassata. Beerus ha perso la pazienza di tanto in tanto, ma è riuscito a mantenere la calma nei combattimenti che i fan hanno visto finora.

Fonte – Comicbook