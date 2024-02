Gintama torna al cinema con un nuovo film

Il sito web ufficiale dell’anime di Gintama, il famoso manga scritto e disegnato da Hideaki Sorachi ha rivelato che l’arco narrativo “Courtesan of the Nation” (La cortigiana della nazione) debutterà nei cinema e sarà proiettata in compilation. Questa compilation di Gintama uscirà nei cinema per un impegno limitato a giugno. Le proiezioni della compilation avranno un proprio sito web, che sarà lanciato in un secondo momento.

L’arco comprende gli episodi che vanno dal 257 al 261 dell’anime. il nuovo film sarà un progetto di compilation. Gintama the Movie 2D: Courtesan of the Nation Arc modificherà l’arco narrativo indicato nel titolo in un film compatto. Si tratta del 47° arco narrativo della serie manga. La trama introduce una serie di nuovi villain che la squadra di Gintoki dovrà affrontare. Ma, cosa ancora più importante, esplorerà la storia di un nuovo personaggio. L’arco narrativo “Courtesan of a Nation” introduce infatti l’insegnante di Gintoki, Shouyou. Ed è considerato uno degli archi più importanti del manga. Ora, l’anime sta trasformando l’arco in questione in un film e sarà disponibile quest’estate.

L’annuncio segue l’impegno limitato di tre settimane per l’arco narrativo “Baragaki” (Spinato), che è uscito nei cinema giapponesi a partire dal 10 novembre.

La compilation fa parte della celebrazione del 20° anniversario del franchise di Gintama. Infatti il 2023 è stato il 20° anniversario dal debutto del manga di Hideaki Sorachi e il 2026 sarà il 20° anniversario della première dell’adattamento anime.

Gintama è rimasto in silenzio ormai da alcuni anni, ma da adesso tutto sta iniziando a cambiare. Nel 2018, Gintama tornò con l’ultima stagione dopo che il mangaka Hideaki Sorachi concluse il manga. Ora sappiamo che un nuovo anime spin-off di Gintama è in lavorazione, e farà il suo debutto quest’estate.

Il manga è ambientato nel Giappone feudale, dove la vita non è affatto facile, soprattutto da quando gli alieni hanno sbarcato sulla Terra e conquistato tutto. Inoltre c’è il divieto pubblico dell’uso delle spade che ha lasciato molti samurai sconfitti con grosse difficoltà. Ciò è particolarmente vero se, come nel caso di Gintoki Sakata, non sono particolarmente propensi a svolgere un lavoro giornaliero. È per questa ragione che Gintoki opta per la strada del freelance, agendo ancora come un samurai e accettando qualsiasi lavoro gli venga offerto finché la remunerazione sia accettabile.

Fonte – Comicbook