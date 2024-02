Naruto ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di tantissimi lettori che tutt’ora la considerano una dalle migliori serie shonen mai scritte. Infatti il successo di Naruto è attestato da tanti traguardi tangibili, come le vendite del manga, che lo posizionano al quarto posto dopo One Piece, Detective Conan e Golgo 13. Scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, la serie shonen sul ninja biondo ha visto numerosi archi narrativi che hanno contrapposto ai protagonisti diverse sfide e nemici che hanno messo in grossa difficoltà la loro crescita da ninja e arrecato gravi perdite e conseguenti sofferenze. Masashi Kishimoto ha saputo rappresentare momenti molto toccanti e strazianti che hanno reso Naruto iconico.

Quindi nel corso della lunga serializzazione, Kishimoto ha introdotto tantissimi personaggi, tra cui nemici ma non molti di questi hanno ricevuto un arco narrativo che approfondisse a dovere il loro passato, la loro crescita e anche le loro abilità ninja. Infatti con la presente discussione vogliamo analizzare e riportare i 5 villain che meritavano uno sviluppo migliore in Naruto. L’obiettivo principale quindi è quello di inquadrare personaggi che potevano essere introdotti meglio e altri che potevano avere un epilogo più idoneo al loro debutto.

Naruto – I 5 villain che meritavano uno sviluppo migliore

Kimimaro e la sua abilità innata L’introduzione di Kaguya e del suo passato L’uscita di scena di Madara Uchiha La redenzione di Orochimaru Jugo era considerato la reincarnazione di Kimimaro

5) JUGO ERA CONSIDERATO LA REINCARNAZIONE DI KIMIMARO

Jugo debutta nella serie Shippuden di Naruto e Sasuke lo recluta come membro del team Hebi, poi diventato Taka. Viene introdotto come una forza distruttiva della natura capace di non controllarsi. Soprattutto Kishimoto lo presenta come la reincarnazione di Kimimaro e questo poteva essere un punto di partenza per vedere uno sviluppo più interessante del seguace di Sasuke. Ma si rivela essere una copia di Kimimaro, dato che risponde solo agli ordini di Sasuke con quest’ultimo in grado di placare la sua ira. Dopo alcuni interventi provvidenziali in battaglia, come il salvataggio di Sasuke nello scontro contro Killer Bee, diventa quasi un personaggio irrilevante.

4) LA REDENZIONE DI OROCHIMARU

Orochimaru è uno dei villain più crudeli e soprattutto iconici di Naruto. Come Kishimoto ha introdotto questo personaggio è stato perfetto e soprattutto alquanto sconvolgente. Ha sempre adottato ogni mezzo discutibile e viscido pur di sviluppare i suoi poteri e non perdere la giovinezza e per farlo si è servito di ogni corpo che alla fine controllava. Ha ucciso il terzo Hokage e Kazekage e seminato il panico nel Villaggio della Foglia che voleva distruggere. Nonostante ciò, viene facilmente perdonato per tutti i suoi crimini quando aiuta a difendere Konoha durante la Quarta Guerra Mondiale Ninja. Da questo punto in poi Orochimaru si redime per tutti i crimini commessi, principalmente attraverso il suo ex braccio destro, Kabuto. Sebbene Naruto sia famoso per il riscattato dei nemici cattivi, Orochimaru ha avuto troppa vita facile nel tornare ad essere accettato all’interno del Villaggio.

3) L’USCITA DI SCENA DI MADARA UCHIHA

Nella seconda serie di Naruto, ossia Shippuden, il nemico principale era Madara Uchiha che tutti i fan credevano sarebbe stato quello finale. Il suo debutto nella serie è iconico e memorabile, lasciando tutti a bocca aperta, e per quasi tutta la seconda parte era la minaccia da sventare. Parliamo di un ninja che aveva tutto, Sharingan Ipnotico Eterno, Rinnegan, controllo dei Cercoteri e alla fine anche jinchuriki del decacoda. Nessuno poteva fermare questo potente personaggio, che si poteva considerare divino, vista la capacità di controllare il mondo intero. Ma Madara esce di scena in modo abbastanza deludente, visto che avviene a causa dello Zetsu Nero. Madara meritava un vero e ininterrotto combattimento finale contro i protagonisti di Naruto invece di essere messo da parte e rapidamente eliminato da una Kaguya priva di contesto.

2) L’INTRODUZIONE DI KAGUYA E DEL SUO PASSATO

Kaguya è universalmente considerata il villain più deludente di Naruto. Il suo risveglio avviene a discapito di Madara e la sua comparsa avviene quasi dal nulla e soprattutto il suo passato viene rivelato ai fan in una sola volta. Questo personaggio non ha ricevuto alcuna anticipazione in nessun arco narrativo di Naruto se non durante il suo debutto. A peggiorare le cose è la personalità di Kaguya, blanda e poco carismatica e il suo stile di combattimento non è molto coinvolgente. La vera pecca di questo personaggio è il tempismo con cui è stato introdotto. Bastava che Kishimoto anticipasse la sua esistenza e che preparasse i lettori ad una battaglia finale contro questo personaggio.

1) KIMIMARO E LA SUA ABILITA’ INNATA

Tra i villain più interessanti e carismatici mai introdotti negli archi di Naruto, Kimimaro è di gran lunga uno dei principali. Non solo per il design di questo personaggio, ma soprattutto per la sua abilità innata che gli permetteva di usare le sue stesse ossa come armi. Originariamente era stato progettato per essere il nuovo corpo di Orochimaru prima di Sasuke, ma alla fine si ammalò. Allontanato dal suo clan. Kimimaro si ritrova da solo prima di incontrare Orochimaru. Grato per essere stato accolto, Kimimaro diventa assolutamente fedele a Orochimaru. La storia di questo personaggio è avvincente, ma meritava uno sviluppo più interessante e anche maggiore spazio in modo da vederlo agire maggiormente secondo i suoi ideali. Dalla nascita fino alla morte, Kimimaro è stato un semplice strumento di distruzione che rispondeva agli ordini di qualcun altro, e sarebbe stato interessante scoprire la sua personalità.