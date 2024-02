Il primo volume di Kagurabachi è così popolare che sta per essere ristampato. Quando si tratta di manga, Kagurabachi è uno dei successi maggiori degli ultimi mesi. La serie ha fatto il suo debutto su Shonen Jump lo scorso autunno, e in un bizzarro colpo di scena, Kagurabachi è diventato famoso su Internet ben prima che il suo primo capitolo venisse pubblicato. La storia è stata enfatizzata in modo estremo e, in qualche modo, la serie è riuscita a mantenere le aspettative. Ora, il volume uno di Kagurabachi sta esaurendo le scorte al momento del debutto, e è stata appena annunciata una ristampa di emergenza.

Non molto tempo fa, i fan in Giappone hanno notato un annuncio riguardante la ristampa di Kagurabachi dopo il rilascio del volume uno. Il manga ha festeggiato il lancio la scorsa settimana, e sono bastati solo giorni, se non ore, per esaurire le scorte nelle librerie. La corsa per il volume uno di Kagurabachi è diventata virale su Twitter in Giappone, e ora i tracker delle vendite stanno aggiornando i loro numeri alla luce del successo di Kagurabachi.

Kagurabachi: il primo volume è andato a ruba, il successo continua

Attualmente, Kagurabachi è elencato come il quarto libro più venduto su Shoseki Japan, un sito che tiene traccia delle vendite delle librerie in tutto il paese. Non c’è dubbio che la serie stia andando bene, e il suo primo volume ha ottenuto un grande endorsement. Riceverà una recensione entusiastica da Kohei Horikoshi, il creatore di My Hero Academia. L’artista ha detto che Kagurabachi è una delle pubblicazioni più impressionanti di Shueisha, quindi quella raccomandazione ha fatto molta strada.

Senza dubbio manca poco per un annuncio anime o che la serie diventi un successo incredibile anche in Italia: voi la state leggendo?

Fonte Comic Book