One Piece: il direttore dell’anime parla delle difficoltà di adattare il manga

One Piece è una delle serie shonen più famose di sempre che rimarrà nella storia e appassionerà anche le future generazioni. Al giorno d’oggi le serie anime hanno ampliato i propri confini e i suoi programmi più importanti hanno conquistato fan in tutto il mondo. Adattamenti come Dragon Ball e Naruto sono onnipresenti e, al giorno d’oggi, nessuno rappresenta gli anime meglio di Monkey D. Luffy.

Il protagonista di One Piece esiste da secoli e la sua crescita sotto la guida di Eiichiro Oda ha creato una storia solida. Per decenni, il team dietro l’anime ha lavorato duramente per portare la storia di Oda sullo schermo. E un regista ha recentemente svelato le sfumature dietro l’adattamento.

Si tratta di Megumi Ishitani, con il regista che si è fatto un nome animando sequenze straordinarie di One Piece. Di recente, Ishitani ha parlato di una controversia che ha preso il sopravvento sui titoli dei giornali dell’intrattenimento giapponese, e il dirigente di One Piece ha sottolineato la devozione della sua squadra a Oda.

“Noi, lo staff di One Piece, nutriamo il massimo rispetto per Oda e il suo lavoro. Inoltre, Oda e le persone di Shueisha, coinvolte in One Piece, rispettano anche a noi, i produttori dell’anime” ha scritto.

In un messaggio successivo, Ishitani ha continuato affrontando la controversia che ha fatto notizia in Giappone. Si tratta dell’adattamento live-action di Sexy Tanaka-san. La scorsa settimana, alcuni report hanno confermato che la mangaka di Ashihara Hinako è stata trovata morta per apparente suicidio dopo la prima denuncia di scomparsa. La sconvolgente notizia della morte è arrivata poco l’ammissione sconfortante di Hinako per l’adattamento live-action del suo manga. Secondo la mangaka, l’adattamento ha apportato modifiche non approvate ai personaggi, senza che lei abbia mai avuto modo di parlarne con gli sceneggiatori. Nonostante il successo dell’adattamento, Hinako è rimasta delusa e la sua confessione pubblica ha suscitato abbastanza resistenze da spingerla a scusarsi per i suoi sentimenti.

Ishitani ha scritto che gli utenti giapponesi su internet sono persone che non hanno mai visto One Piece. In breve, sono persone che vogliono solo diffamarla. Quindi non sono fan. Per questo motivo molte persone sono state ferite e ognuno ha espresso opinioni diverse dal proprio punto di vista, provocando molte calunnie e diffamazioni da parte di coloro ignari di ogni situazione.

Alla luce della morte di Hinako, i professionisti di anime e manga stanno esaminando attentamente i propri processi di produzione. One Piece ha la fortuna di avere uno stretto rapporto con Oda e Ishitani è il primo ad confrontarsi con il mangaka quando le circostanze lo richiedono. Tuttavia, altri progetti non sono come One Piece, e la loro produzione ne soffre sicuramente.

Fonte – Comicbook