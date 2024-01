Tra le uscite Planet Manga del 1 febbraio 2024 troviamo il terzo volumetto dell’Ultimate Deluxe Edition di Hikaru No Go, oltre al cofanetto con i numeri da 6 a 10 di Billy Bat e, in collaborazione con Disney, il secondo numero di Twisted-Wonderland – Il Manga: Book of Heartslabyul.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 1 febbraio 2024.

Le uscite Planet Manga del 1 febbraio 2024

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 3

DAL DISEGNATORE DI DEATH NOTE!

Hikaru ha faticato parecchio per convincere Mitani a entrare nel club scolastico di Go, ma la scuola Haze ha infine una sua squadra! Hikaru e Akira sono accomunati dalla passione per il Go e dal desiderio di superarsi in abilità, e durante il torneo le scuole dei due giovani potrebbero confrontarsi.

Twisted-Wonderland – Il Manga: Book of Heartslabyul 2

UN’INEDITA E AFFASCINANTE VERSIONE DEI VILLAIN DISNEY!

Ora che è precipitato nella misteriosa accademia arcana di Twisted Wonderland, come farà Yuken a tornare a casa? Soprattutto considerando che è completamente privo di poteri magici! Continua l’avventura nel pazzesco mondo ideato da Yana Toboso, l’autrice di Black Butler, in cui i personaggi sono ispirati ai cattivi Disney!

Billy Bat 6/10 – Cofanetto

Contiene: Billy Bat 6/10

CHI È BILLY BAT?

Il cofanetto che raccoglie i numeri dal sesto al decimo del capolavoro di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki! Lasciatevi coinvolgere da un ingarbugliato intreccio che, attraverso lo spazio e il tempo, crea un perfetto meccanismo narrativo, capace di rapire il lettore e di sconvolgere le sue sicurezze. Imperdibile per gli appassionati del manga d’autore!

Billy Bat 6

Billy Bat 7

Billy Bat 8

Billy Bat 9

Billy Bat 10

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 4

QUAL È IL CONFINE CHE SEPARA IL BENE DAL MALE?

Quando vivi di ideali, arriva sempre il momento in cui ti devi scontrare con la dura realtà. E se questa realtà riguarda il mondo dell’occulto, con le sue luci e le sue tenebre, quel momento si fa ancora più crudele…

L’Attacco dei Giganti 1

Generation Manga

L’evento manga del 2012, lo shonen d’azione più emozionante e travolgente degli ultimi anni, premiato in patria con il prestigioso premio Kodansha come “miglior manga per ragazzi”. Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 3

Futaba si sta innamorando di nuovo di Ko? No, impossibile. Il Ko di adesso è una persona totalmente diversa dal ragazzino delle medie che per primo aveva fatto battere il cuore della protagonista. Eppure, ogni volta che Futaba si trova con Ko, sente agitarsi dentro di lei un indefinibile sentimento…

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 13

