Boruto: il capitolo 6 rivela l’evoluzione del Decacoda

Boruto è tornato con la seconda parte del manga intitolata Two Blue Vortex e ha presentato a tutti i fan alcuni sviluppi importanti. Il primo fra tutti è sicuramente il salto temporale che ha visto tutti i personaggi più grandi di tre anni. Con Boruto Uzumaki attualmente il fuggitivo più ricercato di Konoha grazie dopo che Kawaki ha attuato il suo piano, una nuova minaccia molto pericolosa è emersa nel mondo dei ninja. Mentre Code e ciò che resta dell’Organizzazione Kara continuano a rappresentare il nemico da tenere sotto controllo, il manga ha introdotto la Bestia a dieci code. Ma il capitolo 6 ha rivelato la sua nuova evoluzione di questa entità, che rappresenterà per Boruto e i suoi alleati una nuova sfida terrificante da superare.

La Bestia a dieci code è collegata all’Albero Divino, che insieme hanno acquisito una propria coscienza. Invece di generare esseri viventi completamente nuovi, la bestia a dieci code ha preso il controllo di personaggi importanti e conosciuti tra i fan, per aiutarla a raggiungere il suo obiettivo finale. L’Albero Divino ha preso in ostaggio diversi personaggi tra cui Sasuke Uchiha, Bug, Moegi e Soegi. Ognuno di loro ha scelto un obiettivo da individuare e abbattere, tra cui Naruto Uzumaki, Sarada Uchiha ed Ada.

Mentre Konoha continua a dare la caccia a Boruto Uzumaki, Kawaki coglie l’occasione per saperne di più su questa nuova minaccia di Ada. L’ex membro dell’Organizzazione Kara afferma di non avere idea di come o perché siano diventati così. Ma quello che è certo è che si stanno evolvendo in un essere completamente diverso da quello che sarebbero normalmente. Kawaki è sbalordito nel vedere che il Decacoda ha sviluppato un’autoconsapevolezza, diventando di conseguenza un importante ostacolo al mondo dei ninja.

Anche se il manga continua a pubblicare regolarmente nuovi capitoli, il futuro dell’adattamento anime rimane un mistero. A settembre 2023 erano previsti quattro nuovi episodi per celebrare i 20 anni della serie anime di Naruto. Ma Studio Pierrot ha posticipato tutto per lavorare meglio sulla qualità visiva degli episodi, ma da allora lo slittamento rimane ancora indefinito.

Fonte – Comicbook