Boruto: Two Blue Vortex: il nuovo capitolo rivelerà il potere di Mitsuki

La seconda parte del manga di Boruto prosegue e capitolo dopo capitolo anticipa diversi aggiornamenti. Una delle peculiarità chiave del franchise sui ninja è sicuramente il potere dell’amicizia. Nella serie originale, i legami di Naruto erano un argomento chiave con il ragazzo cercava di guadagnarsi l’accettazione del suo villaggio. E con il suo sequel, il franchise shonen si è concentrato ancora un volta sulle amicizie, questa volta con la nuova generazione del Villaggio della Foglia. Rimanendo in tema, i fan dovranno prepararsi al prossimo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex, in quanto si concentrerà su uno degli amici del giovane Uzumaki, ossia Mitsuki.

Non molto tempo fa, Boruto è tornato con la sua seconda parte e la storia è andata avanti con l’atteso salto temporale. Il Villaggio della Foglia è in subbuglio mentre un potente jutsu ha letteralmente sconvolto la vita di Boruto, ora considerato dal villaggio della foglia il nemico da temere ed eliminare. Infatti Konoha crede che il ragazzo abbia ucciso Naruto. Questo scambio ha portato anche Mitsuki a credere che il suo migliore amico sia Kawaki. E il prossimo capitolo di Two Blue Vortex anticipa che Mitsuki si sta preparando per inseguire Boruto.

Attraverso il primo teaser del sesto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex è possibile vedere Mitsuki in azione. È possibile vedere ancora più da vicino e nel dettaglio il design del personaggio dopo il salto temporale. Il semplice promo mostra Mitsuki in modalità Eremitica in piedi di fronte a Boruto che si è tolto il mantello. Di lato, possiamo vedere Sarada che sembra inorridita dall’intera vicenda. È facile immaginare quanto diventerà intensa questa battaglia tra i due, e il giovane Uzumaki la risolverà in qualche modo.

Tornato con un nuovo titolo, ora la seconda parte del manga di Boruto è pronto ad appassionare i fan con una nuova generazione di ninja, guidata dal figlio di Naruto. Sono passati anni da quando Naruto e Sasuke si sono uniti per sconfiggere Kaguya, il progenitore del chakra e la più grande minaccia che il mondo dei ninja abbia mai affrontato. Ma ora il destino del villaggio della figlia e del mondo dei ninja è passato nelle mani del primogenito di Naruto e Hinata, che proprio come suo padre, ha una passione che arde nel profondo del suo cuore.

Fonte – Comicbook