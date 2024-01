Scott Pilgrim Takes Off ha veramente decollato tra i fan quando la serie anime è stata lanciata su Netflix lo scorso autunno, e ora il prodotto ha ottenuto grandi riconoscimenti ai Critics Choice Awards 2024. La serie a fumetti di Bryan Lee O’Malley ha fatto un sorprendente ritorno lo scorso anno con una nuova serie anime prodotta da Science Saru, lo studio dietro a successi come Devilman Crybaby e il prossimo Dandadan. La serie è stata un successo tra i fan, poiché si è rivelata un’esperienza molto diversa da quella inizialmente attesa, e sembra che abbia conquistato anche i critici.

Congratulations to “Scott Pilgrim Takes Off”⭐️

The show has won the #CriticsChoice Award for BEST ANIMATED SERIES!#CriticsChoiceAwards #ScottPilgrim pic.twitter.com/QH3FlSMXhv — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

La serie anime originale Netflix è stata una delle sorprendenti candidature per il premio come Miglior Serie Animata ai Critics Choice Awards 2024, e Scott Pilgrim Takes Off ha finito per vincere il premio in una categoria molto affollata, che includeva anche Bluey, Bob’s Burgers, Harley Quinn, Star Trek: Lower Decks e Young Love. Quindi è stata davvero una grande vittoria per gli appassionati di anime, che l’ha fatta emergere tra queste altre grandi storie animate.

Se desideri dare un’occhiata alla serie animate, quest’ultima è ora disponibile in streaming in tutto il mondo su Netflix. Con otto episodi, Scott Pilgrim Takes Off vede Bryan Lee O’Malley e BenDavid Grabinski come sceneggiatori della serie, e il cast del film Scott Pilgrim vs. The World torna per questa nuova versione anime dell’universo di Scott Pilgrim.

In questa serie si esplora la storia d’amore di Scott e Ramona. “TAKES OFF” approfondisce i personaggi che ami da tempo, dando nuova linfa vitale a essi, in modo tale da cogliere anche nuovi fan. Disponibile su Netflix dal 17 novembre. Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, e scopre di dover sconfiggere i suoi sette ex cattivi per poter uscire con lei.

Ma questa volta, le cose si complicano ulteriormente. Basato sulle graphic novel di Bryan Lee O’Malley, SCOTT PILGRIM TAKES OFF ritorna e reimmagina il cult amato, portando Ramona Flowers, i suoi ex malvagi, Scott e i suoi amici in un nuovo e misterioso viaggio ricco di azione alla ricerca dell’amore.