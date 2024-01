One Piece 1091: svelata l’anticipazione del prossimo episodio dell’anime

L’anime di One Piece ha finalmente introdotto le fasi iniziali dell’Arco di Egghead anche sul piccolo schermo. Infatti l’anime sviluppato da Toei Animation ha riportato le prime anticipazioni dell’episodio 1091. L’inizio di questo arco narrativo per Rufy e i Cappelli di Paglia si è rivelato piuttosto complicato, poiché dopo essersi imbattuti in un ambiente simile alla tundra invernale, sono stati improvvisamente attaccati da uno squalo robotico gigante. E proprio per questo spiacevole evento la nave stava per affondare. Questo rocambolesco incidente ha finito per separare Rufy da alcuni dei suoi compagni di viaggio.

Dopo aver incrociato la strada con uno dei pirati della Peggiore delle Generazioni, Jewelry Bonney, Rufy ha scoperto che questa nuova isola non solo è di proprietà del Governo Mondiale. Infatti è anche il luogo in cui si trova il famoso scienziato Vegapunk. Da questo momento in poi le vicende si faranno sempre più interessanti, a cominciare da un misterioso e grande cyborg che ripesca tutti i pirati dal mare. Ora è tempo di vedere in anteprima alcune delle novità dell’episodio 1091 di One Piece, che sarà trasmesso sia su Crunchyroll che su Netflix.

L’episodio 1091 di One Piece si intitola “Ricolma di futuro! Avventura nel paese della scienza!” e sarà rilasciato in Giappone domenica 21 gennaio. A seguire ne riportiamo anche una breve sinossi:

“Finalmente hanno raggiunto Egghead, l’isola dove si trova Vegapunk. I pesci volano nel cielo e un mostro gigante e un robot combattono! Abbondano i paesaggi urbani supportati dal meglio della tecnologia! Un mondo sconosciuto pieno di sogni attira l’eccitato Rufy.”

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’arco di Egghead è il primo arco narrativo della Saga Finale della serie manga di Eiichiro Oda. E per questo arco, l’anime ha chiaramente introdotto nuovi doppiatori per i nuovi personaggi. Infatti a dare la voce al Vegapunk sarà Yohei Tadano. Insieme a questo attore ci saranno anche Shuhei Sakaguchi nei panni di Shaka, Aya Hirano a dare la sua voce a Lilith, Ryoko Shiraishi che interpretey Edison, Tokuyoshi Kawashima nel ruolo di Pitagora, Kaede Hondo nel ruolo di Atlas e Mutsumi Tamura nel ruolo di York.

