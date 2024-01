Haikyu!! Annunciato il gioco di carte per smartphone “Fly High”

KLab Inc. ha annunciato che distribuirà il prossimo gioco per smartphone Haikyu!! Fly High di Changyou e Prophet Games, basato sul manga Haikyu!! di Haruichi Furudate. L’azienda ha lanciato un sito web e account sui social media per il gioco di carte sportivo, enfatizzando il pubblico a provare questa singolare perla.

Le pre-registrazioni e le prenotazioni del gioco sono aperte in Giappone. Dopo la “Terra del Sol Levante” verranno annunciati altri paesi per la distribuzione. KLab Inc. descrive il gioco:

Haikyu!! Fly High è un gioco di carte sportivo con un focus principale sulla costruzione della collezione. Scene famose e citazioni dalla serie animata originale sono state portate alla vita! I giocatori possono creare la propria squadra e utilizzare varie tattiche per conquistare le partite. Non solo i fan della serie originale godranno di Haikyu!! Fly High, ma anche chiunque ami la pallavolo!

Il manga originale Haikyu!! È arrivato nel 2012, concludendo la serie nel luglio 2020. Shueisha ha pubblicato il 45° e ultimo volume del manga nel novembre 2020. MANGA Plus ha anche pubblicato il manga digitalmente in inglese.

Gekijōban Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen (Haikyu!! the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump), il primo film nel progetto cinematografico sequel in due parti Haikyu!! Final, verrà presentato in anteprima in Giappone il 16 febbraio e sarà proiettato anche in IMAX.

La prima serie anime televisiva di Production I.G tratta dal manga è andata in onda nell’aprile 2014. La seconda stagione dell’anime è stata trasmessa nell’ottobre 2015 e la terza stagione nell’ottobre 2016. La prima metà di Haikyu!! To The Top, la quarta stagione, è andata in onda nel gennaio 2020 e l’episodio 13 è stato trasmesso in aprile 2020.

La seconda metà, composta dagli episodi 14-25, era originariamente prevista per luglio 2020, ma è stata ritardata a causa della pandemia di COVID-19. La seconda metà è stata trasmessa nell’ottobre 2020. Il manga ha ispirato anche una serie di drammi teatrali, un cortometraggio animato in claymation, film anime di compilazione e diversi video anime. Una nuova piece teatrale è andata in scena dal 19 al 27 agosto.

Fonte Anime News Network