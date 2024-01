Urusei Yatsura: numero ufficiale degli episodi della seconda stagione

Urusei Yatsura è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione della serie anime reboot. E ora tutti i fan possono scoprire il numero ufficiale degli episodi di questa nuova stagione. Il classico franchise di Urusei Yatsura di Rumiko Takahashi è tornato con la prima stagione nel 2022, e da allora si sapeva che questo nuovo adattamento sarebbe durato per un po’ di tempo per ripercorrere la lunga serie manga. E dopo il ritorno dell’adattamento anime, Urusei Yatsura ha annunciato per quanto tempo la seconda stagione sarà trasmessa quest’anno.

Il rebooth dell’anime di Urusei Yatsura ha annunciato che la seconda stagione sarebbe andata in onda quest’anno. E infatti i nuovi episodi hanno ufficialmente debuttato sul piccolo schermo come da programma dell’inverno di quest’anno. Ora scopriamo che i nuovi aggiornamenti dei media domestici per le uscite Blu-ray e DVD in Giappone, hanno rivelato che la seconda stagione di Urusei Yatsura durerà 23 episodi. Quindi vuol dire che la serie arriverà a 46 episodi in totale quando si concluderà la stagione attualmente in corso. Poiché sarà divisa in due corsi, questa seconda stagione terminerà a fine giugno prima del programma estivo.

Prodotta da David Production la seconda stagione vede il ritorno dello staff e del cast della prima stagione. Al momento tutti gli episodi della seconda stagione di Urusei Yatsura sono trasmessi esclusivamente con HIDIVE.

Meglio conosciuto in Italia come Lamù, si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, pubblicato in Giappone sul settimanale Weekly Shōnen Sunday, dal 1978 al 1987. Il manga ha lanciato la carriera di Takahashi e ha ricevuto un’accoglienza positiva in tutto il mondo con oltre 35 milioni di copie in circolazione. Nonostante la diffidenza iniziale, il manga diventa un’opera di culto che trasforma Lamù in un’icona della cultura pop. Il manga, tramite vicende comiche e demenziali fa da specchio alla vita e cultura giapponese, ma è anche una parodia della società contemporanea e del folclore locale.

Gli eventi ruotano attorno a Lamù la bellissima figlia del re degli Oni, che arrivano dallo spazio a bordo di un’astronave carica di Oni con l’obiettivo di conquistare la Terra. L’unico modo per gli esseri umani di salvare loro e la Terra è quello di toccare le corna di Lamù. A farlo sarà un essere umano, scelto a caso da un computer e avrà dieci giorni per riuscirci.

